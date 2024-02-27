Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90 до 25%

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Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с нынешних 90% до 25% в выдачах на первичном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на источник. В пресс-службе ведомства подтвердили, что такой вопрос обсуждается.
1 июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под 8% и семейной под 6%. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.
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