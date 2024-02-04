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Хуснуллин сообщил о планах по продлению программы «Семейная ипотека»

04 февраля 2024, 13:02
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Правительство России собирается продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека». Кроме того, планируется поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ.

Об этом сообщил заместитель главы кабинета министров Марат Хуснуллин во время своего выступления на пленарном заседании на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в котором он принял участие в воскресенье, 4 февраля. Мероприятие было организовано в рамках деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни».

Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ. Он тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.

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#правительство
#ипотека
#вднх
#инфраструктура
#семейная ипотека
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Пескова удивила привычка американских политиков видеть «милое» в насилии
Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над смертью Каддафи
04 февраля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о «милых сюрпризах на поле боя».
В интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину он отметил, что Нуланд позволила себе поместить в один ассоциативный ряд такие слова как «милый» и «поле боя».

Он сравнил это заявление со случаем, когда Хилари Клинтон посмеялась, увидев окровавленного Муаммара Каддафи. Песков подчеркнул, что, видимо, в США принято так, но в России «всё по-другому».

Напомним, что Нуланд прибыла в Киев 31 января. В одном из своих заявлений она обратилась к Владимиру Путину, пообещав ему «милые сюрпризы на поле боя». Так она сообщила, что на Украину из США поступили высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

«Радио 1» ранее писало об этих новейших снарядах, которые украинская армия получила первой в мире. Подробнее читайте здесь.

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Байден сделал «подарок» Путину и взбесил этим Евросоюз
FP: решение Байдена по газу стало подарком для Путина, взбесившим ЕС
04 февраля 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден, приняв решение о запрете экспорта СПГ за рубеж, сделал подарок главе России Владимиру Путину и разозлил властей Евросоюза. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Отмечается, что такие меры, принятые администрацией Байдена, были резко осуждены Республиканской партией и вызвали беспокойство у иностранных союзников, зависящих от энергоносителей из США. Запрет экспорта ужаснул весь мир, подчёркивается в материале.

При этом, своими действиями Байден преподносит подарок Путину. Последует ослабление глобальной энергетической безопасности и подрыв усилий по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от энергоресурсов России.

Страны Европы и Азии выступили против приостановки экспорта СПГ, поскольку это может лишить их возможности находить альтернативные источники энергии на фоне отказа от российских энергоносителей.

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В НАТО обсуждают будущее альянса без лидерства США в случае президентства Трампа
04 февраля 2024, 11:42

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich

Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила Германию и её союзников по НАТО начать обсуждение будущего Североатлантического альянса без привычного американского лидерства.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. Обозреватели издания называют такие неофициальные дискуссии «удивительным поворотом сознания», так как ещё год назад в НАТО все говорили о появлении нового единства и формировании общих целей на фоне конфликта между Россией и Украиной.

Издание отмечает, что немецких чиновников сильно тревожит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания военной и финансовой помощи США Киеву. В этом аспекте выборы главы Белого дома и возможная победа Трампа приобретают особое значение. Он неоднократно высказывался против продолжения украинского конфликта, а также заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в укрепление НАТО.

Германия опасается, что США существенно сократит военную поддержку стран Североатлантического блока в случае победы Трампа на президентских выборах. Смогут ли европейские страны обеспечить должную обороноспособность альянса без привычного главенства США — большой вопрос.

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США и их союзники нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене
04 февраля 2024, 11:17

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

США и Великобритания при поддержке ещё шести государств нанесли удары по 36 целям на территории Йемена, которую контролируют представители движения «Ансар Алла» (хуситы). В атаках были задействованы морские корабли и более 20 истребителей.
В заявлении пресс-службы Пентагона указывается, что в подготовке и нанесении ударов принимали участие также военнослужащие из Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии. Коалиция ударила по местам хранения оружия, боеприпасов, ракетным площадкам и установкам, системам противовоздушной обороны и радарам.

Атака стала ответом на продолжающиеся нападения хуситов на коммерческие суда и военные корабли, идущие транзитом через Красное море. В заявлении указано, что целью коалиции является деэскалация напряжённости в регионе и обеспечение безопасности кораблей на одном из самых важных водных путей в мире.

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Стало известно, почему конфликт на Украине выгоден США
Экономист Вольф: Германия лишилась лидерства в Европе без энергоресурсов из РФ
04 февраля 2024, 11:09

Фото: iStock/ValleraTo

Вашингтону выгоден конфликт на Украине, поскольку теперь Германия, лишившаяся российских ресурсов, вынуждена покупать их по завышенным ценам у США. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил американский экономист Ричард Вольф.
Он подчеркнул, что США никогда не закупали российские энергоресурсы, поскольку не нуждаются в этом. Однако европейские страны, напротив, оказались в трудной ситуации из-за прекращения поставок.

В связи с этим, Европа задалась серьёзным вопросом о том, какую роль она теперь будет играть в глобальной экономической системе.

Неоднократно отмечалось, что введение Евросоюзом санкций в отношении России в первую очередь негативно сказывается на самих европейских странах. Москва же не раз подчёркивала, что справится со всеми преградами, выставляемыми Западом.

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#экономика
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Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров
04 февраля 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и провести переговоры по Украине. Об этом заявил бывший посол Киева в ФРГ и нынешний в Бразилии Андрей Мельник.
В интервью NTV украинский дипломат заметил, что, конечно, не стоит немедленно лететь в Москву или приглашать российского лидера в Берлин. Однако, напомнил он, подобные встречи между непримиримыми противниками происходили даже в разгар холодной войны. Мельник, в частности, вспомнил переговоры между лидером СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году.

По словам посла, миру стоит задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству. Он признал, что в настоящее время Путин осознаёт себя более сильным и способным одержать победу. Чтобы сохранить инициативу, Запад должен попытаться бросить ему вызов на дипломатическом поле, заключил Мельник.

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#германия
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Профессор Фиори: Признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО
04 февраля 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Признание невозможности победы ВСУ в противостоянии с войсками РФ будет иметь ряд серьёзных последствий. Например, это покажет превосходство ВС России, а также уязвимость стран-членов Североатлантического альянса.
Такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори. В беседе с изданием El Destape специалист отметил, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают отрицать устоявшиеся реалии, которые для всех уже стали очевидными.

Среди этих реалий профессор назвал, в частности, то, что Россия обладает способностью побеждать в сфере культурных медиа. Также он указал на то, что РФ доказала, что имеет все возможности одерживать победы без помощи и участия третьих государств. Кроме того, Москва в последнее время активно развивает отношения на «азиатском фланге», отметил Фиори в заключение.

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#украина
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Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
04 февраля 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.
В документе отмечается, что орден присуждён «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что Володина уже награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней в 2006 и 2012 годах соответственно.

Также сообщается, что в воскресенье, 4 февраля, спикер Госдумы отмечает 60-летний юбилей.

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Глава МИД Британии считает, что время в украинском конфликте на стороне Запада
04 февраля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Время в украинском конфликте играет на стороне Киева и его западных союзников, а не на стороне России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
В интервью изданию The Sunday Times он заявил, что западным партнёрам Украины следует прекратить разговоры о том, что наступила патовая ситуация и время работает против Киева. Глава британского внешнеполитического ведомства указал, что западная экономика во много раз превосходит российскую, поэтому союзники вполне способны продемонстрировать, что «время не на стороне Путина».

Кэмерон также добавил, что считает происходящее на Украине «вызовом поколения», поэтому придаёт происходящему там гораздо больше значения, чем событиям в любой другой точке мира. Он считает, что Запад в состоянии справиться с любыми проблемами.

В январе официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что западные союзники Украины скорректировали свой лозунг. Если раньше они заявляли: «Нанесём России стратегическое поражение!», то теперь перешли к более осторожному высказыванию: «Не дадим России победить!».

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