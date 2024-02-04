Хуснуллин сообщил о планах по продлению программы «Семейная ипотека»

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Правительство России собирается продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека». Кроме того, планируется поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ.
Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ. Он тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.
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