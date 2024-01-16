В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков

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ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий. Такое заявление сделал заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков на площадке Международной выставки-форума «Россия».
«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной», - пояснил Горшков.
Он также отметил, что с подобной ситуацией столкнулись и другие крупные банки.
Он объяснил, что в нынешних условиях у банка было всего два решения проблемы: полностью прекратить выдачу льготной ипотеки или же решать вопрос вместе с аккредитованными застройщиками. Большинство из них согласились работать в новых условиях. Однако сложившаяся ситуация, по словам Горшкова, является нездоровой.
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Элина Позднякова