Минфин оценил влияние новых антироссийских санкций на американскую экономику

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Правительство США считает, что американская экономика не пострадает от антироссийских санкций и что доллар достаточно силен, чтобы оставаться доминирующей мировой валютой. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
«Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», – отметил эксперт.
Адейемо также считает, что финансовая система США и доллар будут продолжать доминировать в мире.
Также ранее Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором объявил о 13-м списке антироссийских санкций, в которой вошли 194 физических и юридических лица.
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Александр Климов