Минфин оценил влияние новых антироссийских санкций на американскую экономику

Завод по производству фильтров для систем вентиляции и кондиционирования салонов автомобилей, а также элементов для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания, построят на территории Пушкинского городского округа, благодаря предприятию для жителей муниципалитета откроются новые вакансии, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.