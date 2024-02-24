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«Совкомфлот» попал в обновленный список американских санкций

Минфин США ввел санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот»
24 февраля 2024, 00:49
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

США ввели санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот». В рамках этих ограничений попали также 14 танкеров, которые перевозят сырую нефть, сообщили на сайте американского министерства финансов.
Кроме того, министерство финансов США опубликовало общую лицензию, позволяющую до 8 апреля осуществлять финансовые операции с судами «Совкомфлота», если груз был размещен на них до 23 февраля.

Недавно заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности американского ведомства ввести дополнительные ограничения, включая ужесточение ценового потолка на российскую нефть.


Ранее в этот же день министерство финансов, министерство торговли и государственный департамент США объявили о масштабных санкциях против России, связанных с двухлетием российской спецоперации на Украине и смертью Алексея Навального. Общее число лиц и организаций, попавших под санкции, составляет около 500, включая представителей третьих стран.

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#санкции
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#операции
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Небензя высказался о стратегическом мышлении Зеленского
Небензя: украинский лидер не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу
24 февраля 2024, 01:43

Фото: сайт Кремля

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если продолжает верить Западу и в победу над Россией. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Небензя заявил, что иллюзии Киева о том, что он может победить Москву при поддержке западных держав, опасны и смешны. По его словам, ВСУ не достигли успеха при контрнаступлении, а Запад продолжает поставлять оружие киевскому режиму, «поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта».

Он считает, что конфликт на Украине очень выгоден военно-промышленному комплексу (ВПК) США.

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#оружие
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«Американцы выпустили Джина»: что произошло с Россией за время СВО
Годовщина СВО: санкции, авиапромышленность и Северные потоки
24 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

На протяжении двух лет Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, находясь в условиях санкций и антироссийской политики Запада. О том, как проведение СВО сказалось на экономике и как США заставили Россию производить самолеты, читайте в материале «Радио 1».

Россия выстояла давление западных санкций


В России произошла национализация банковской системы и это самое главное, заявил военный летчик, эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко. По его мнению, на рост промышленности и экономики оказали влияние в большей степени западные санкции, нежели сами военные действия.

«Здесь даже не сама специальная военная операция, сколько беспрецедентный объем санкций, который на нас обрушился. Мы были к этому готовы, но не в полной мере. То есть наиболее главное достижение, которое у нас сработало, это, наверное, модификация и национализация банковской системы. Грубо говоря, когда нас отключали от «Свифт», блокировали карты, предполагалось, что наша экономика рухнет в течение считанных дней. Кризис платежей я помню еще с советских времен, когда у людей были деньги, но ими не могли расплачиваться, и вся страна была должна сама себе. Это было страшное время. Именно платежи ускоряют экономику, но мы с этим справились. Что касается промышленности – многие вещи были предусмотрены, но многие, в области импортозамещения, не предусмотрели», - подчеркнул эксперт.

Запад нарушил табу, взорвав Северные потоки.

Несмотря на экономическую выгоду от Северных потоков, они все равно были взорваны. Такими действиями Запад нарушил табу, и позволил выйти терроризму против гражданских, инфраструктурных объектов, уверен Дрозденко.

«Не предполагалось, что будет такое сумасшествие со стороны Запада, также как и не предполагалось, что взорвут Северные потоки, потому что это тот прецедент, который открыл ящик Пандоры. Например, взрыв магистральных газопроводов в Иране, который совершил Израиль, о чем сообщили американцы — это продолжение истории. Это говорит о том, что терроризм на государственном уровне вышел против гражданских, крупных инфраструктурных объектов. Джин выпущен из бутылки американцами. Сейчас израильтяне спокойно взорвали газопровод в Иране, потом кто-то возьмет взорвет кабель, соединяющий еще что-то. То есть это те вещи, которые во все времена считались табу, они служили интересам многих, в том числе противников, но, к сожалению, такое произошло», - заявил эксперт.

Россия перестроила экономику


Несмотря на санкционное давление, России удалось перестроить экономику и диверсифицировать цепочки поставок товаров, подчеркнул Дрозденко.

«Мы диверсифицировали цепочки поставок. Не просто так сказать: «Теперь мы будет торговать с Востоком, а не с Западом», для этого требуется изменение логистики, изменение транспортных составляющих, тех же железных дорог, контейнерных перевозок. Мы в большей степени перестроили экономику. Говорить о том, что мы стали производить какое-то новое оружие - неправильно. У нас все, что появляется на фронте, это 90% того, что у нас было, но мы по тем или иным причинам этого не делали, не ставили на вооружение, но сейчас это происходит», - пояснил военный эксперт.

Показатель ВВП США – хитрая придумка западных экономистов

В протяженных конфликтах прежде всего воюют экономики. Ни одна страна в мире не производит все продукты, и так или иначе, государства взаимодействуют между собой, объяснил Дрозденко. Он провел параллель с Великой Отечественной войной.

«Героическими усилиями народа заводы были вывезены вглубь территории, там разворачивалась промышленность под дождем, под снегом, на голой земле. Это помогло, здесь работает промышленность, работает экономика», - добавил эксперт.

Эксперт также обратил внимание на сегодняшнюю позицию правительства и подчеркнул, что благодаря ей, российская экономика продолжает расти.

«Главным достижением является деятельность правительства Мишустина, а Мишустин, на мой взгляд, лучший премьер за всю историю России. Он именно тот технократ, профессионал, системщик, который правильно отрабатывает экономический фронт работ, мы это видим своими глазами. У нас не то, что нет падения, у нас рост несмотря на то, что против нас вводили санкции. Мир глобальный, он как был, так и есть, связи экономические они тоже глобальны. Сейчас никто в мире всего не производит. Если Китай говорит, что производит большую часть промышленной технологии, то, с другой стороны, он не производит сырьевые вещи, те же энергоносители. Если мы говорим про США, то ВВП, который считается первым в мире – вообще неправильный подсчет, это хитрая придумка западных экономистов. Это не то, сколько США производит, а то, сколько США внутри себя торгует. Это экономика воздуха в основном», - рассказал эксперт.

Российская экономика стала промышленной


Наиболее яркий пример того, что российская экономика стала более промышленной – это гражданское самолетостроение, заявил Дрозденко.

«Причина в том, что ни один производитель на планете не делает все сам, даже те же «Боинги» частично проектированы в России, также другие машины. Они до сих пор получают детали, оборудование от России. Потому что, если они это покупают, почему бы этого не продавать», - отметил военный эксперт.

Россия производит отечественные самолеты


Россию вынудили производить самолеты, и на сегодняшний день, тот темп, который взят авиационной отраслью, приведет к хорошим доходам.

«Каждый рубль, вложенный в технологичное производство, дает на выходе десятки, а то и сотни рублей. То есть это наиболее выгодное капиталовложение: это высококвалифицированные рабочие места, оборудование. У нас есть еще провалы, в том числе в машиностроении. Речь идет о станках, которые производят машины. В этой области большое движение, даже не столько благодаря СВО, сколько политике Запада в части санкций. Сложности есть, они будут нарастать, они будут давить, но я думаю мы прорвемся», - заключил Дрозденко.

Годовщина СВО


24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к российскому народу и объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Глава государства указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью, он принял соответствующее решение.

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#северные потоки
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Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков
Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и российских банков
23 февраля 2024, 23:42

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Новые санкции, введенные Соединенными Штатами, оказали влияние на Национальную систему платежных карт, которая управляет российскими картами «Мир». Эта информация содержится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.
Кроме того, ряд российских банков попал под ограничения США. Среди них «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», и «Модульбанк».

Однако в американском ведомстве не уточнили, какие именно действия послужили причиной для введения этих ограничений.

23 февраля Европейский союз опубликовал новый список санкций против России, затрагивающий 194 физических и юридических лица. Общее число лиц, попавших под ограничения со стороны европейских стран в связи с проведением специальной военной операции, превышает 2000.

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FP: настроения в ГА ООН относительно Украины изменились
FP: ГА ООН изменила отношение ко взглядам Украины на «справедливый мир»
23 февраля 2024, 22:58

Фото: iStock/rarrarorro

Взгляды Генеральной Ассамблеи ООН на Киев и его взгляды на «справедливый мир» изменились за последний год. Об этом сообщает информационное агентство France Press (FP) со ссылкой на источники.
В 2023 году Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную принципам, лежащим «в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость формирования справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – семь, 32 воздержались.

В то же время дипломатический источник сообщил, что атмосфера в Генеральной Ассамблее ООН за этот года изменилась. В материале статьи также отмечается, что арабские государства «будут помнить», что Украина ранее воздержалась от голосования за принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в зоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее, в январе, сообщалось, что Европейская комиссия проверит украинское законодательство на соответствие европейским нормам в преддверии переговоров о вступлении Киева в ЕС.

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#киев
#украина
#оон
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Нардеп Гончаренко*: ВСУ залезут с США в один окоп для войны с Китаем, Ираном и КНДР
В Раде заявили о готовности ВСУ ради США воевать с Китаем, Ираном и КНДР
23 февраля 2024, 21:52

Фото: istockphoto/krblokhin

Украинцы готовы в будущем воевать на стороне США против Ирана, Китая или КНДР. Или со всеми сразу. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
В интервью телеканалу CNN «парламентарий» сказал, что предвидит в будущем ещё много войн. Он усомнился в том, что у американцев в противостоянии с возможными противниками будет много союзников. Но украинцы, конечно, будут в числе тех самых немногих.

«Мы будем стоять плечом к плечу с парнями из США у стен Тегерана или Пекина, а может... в Северной Корее (название столицы КНДР депутат, очевидно, не вспомнил - ред.). Нам это без разницы», — бравурно заявил Гончаренко*.

В конце разговора, он, впрочем, не забыл напомнить, что потом ВСУ, конечно, всем помогут, но именно сейчас Киеву очень нужны снаряды, ракеты и... просто деньги. А уж потом как-нибудь обязательно всех победим, стараясь сохранить серьёзное лицо заключил нардеп. Своей речью он в очередной раз подтвердил слова Владимира Путина о том, что Запад воюет на Украине чужими руками, используя её как полигон или как таран.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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Небензя дал резкую отповедь западным политиканам на Генассамблее ООН
Небензя и Полянский покинули зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН
23 февраля 2024, 21:18

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя покинул зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН. За ним последовал и его заместитель Дмитрий Полянский.
Нынешняя встреча, которую ранее заместитель российского постпреда при ООН назвал «проукраинским шабашем», была, как и все предыдущие, начиная с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, посвящена «оккупированным территориям» Украины. На этих заседаниях западные политики по традиции на все лады обвиняют Россию в агрессии и нарушении прав крымских татар.

На этот раз Небензя прямо заявил, что никаких «оккупированных территорий» не существует, а есть только новые регионы России. Он также сказал, что рано или поздно коллективному Западу придётся отвечать за то, что они сделали на Украине. Постпред также напомнил политикам, считающим себя цивилизованными, что в 2015 году киевский премьер-министр Яценюк назвал жителей Донбасса нелюдями. А нынешний друг и союзник западного мира в 2021 году называл дончан «существами и особями».

Российский представитель в заключение предложил просвещённой Европе и заокеанским покровителям задуматься о том, почему жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с таким энтузиазмом проголосовали на референдумах за вхождение своих регионов в состав РФ. Наверное, как раз потому, что власти Киева планомерно вели войну на тотальное уничтожение собственного народа.

После своего выступления Василий Небензя и Дмитрий Полянский покинули зал заседаний. На месте российской делегации остался только эксперт от постоянного представительства нашей страны при ООН.

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Власти США предупредили бизнес о возможных «антиамериканских» санкциях
Власти США выпустили предостережение для компаний, работающих в России
23 февраля 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Продолжение ведения бизнеса в России сопряжено с различными репутационными, юридическими и финансовыми рисками. В качестве причин называются особенности российского законодательства.
Такая информация изложена в своеобразном бизнес-руководстве, составленном совместными усилиями Государственного департамента и министерствами финансов, торговли и труда США и опубликованном на официальном сайте правительства Соединённых Штатов.

Американские чиновники в качестве примера приводят Указ президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2023 года. Этот законодательный акт позволяет Кабинету министров РФ приостанавливать действие прав акционеров и осуществлять внешнее управление предприятиями и организациями, которые не выполняют государственные оборонные контракты. В Госдепартаменте США назвали этот Указ первым шагом к «частичной национализации» и предупредили фирмы и частные лица о необходимости постоянно «оценивать риски» и наличие ряда ограничений.

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#сша
#бизнес
#указ
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#чиновники
#рф
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В МИД РФ озвучили ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза
23 февраля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Россия предприняла встречные шаги в ответ на 13-й пакет ограничительных санкций Евросоюза. В частности, пополнился чёрный список граждан европейского сообщества, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ в сообщении, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», — пояснили российские дипломаты.

Новые санкции ЕС в российском МИД охарактеризовали как противозаконные и подрывающие международные прерогативы Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Что касается расширения ответного своеобразного «противосанкционного» списка, то в нём оказались также лица, причастные к лоббированию идеи конфискации зарубежных российских активов и те, кто систематически допускает агрессивные высказывания в адрес России.

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#санкции
#мид
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Песков: Кремль в прямых контактах с Арменией разъяснит её позицию по ОДКБ
23 февраля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Россия намерена напрямую выяснить значение заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно дальнейшего неучастия страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Никаких официальных уведомлений из Еревана не поступало.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что армянский премьер ранее сообщил о заморозке своей страной членства в ОДКБ. В секретариате организации в свою очередь отметили, что никаких документов на этот счёт не получали. Представитель Кремля резонно заметил, что российские власти намерены в прямом контакте со своими «армянскими друзьями» разъяснить ситуацию.

Ереван и ранее неоднократно обвинял ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Председатель Совета безопасности республики Армен Григорян в январе заявил, что Армения от ОДКБ «не ждёт ничего хорошего». Пашинян в ноябре проигнорировал саммит глав государств-членов организации в Минске.

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