«Совкомфлот» попал в обновленный список американских санкций

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США ввели санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот». В рамках этих ограничений попали также 14 танкеров, которые перевозят сырую нефть, сообщили на сайте американского министерства финансов.
Кроме того, министерство финансов США опубликовало общую лицензию, позволяющую до 8 апреля осуществлять финансовые операции с судами «Совкомфлота», если груз был размещен на них до 23 февраля.
Недавно заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности американского ведомства ввести дополнительные ограничения, включая ужесточение ценового потолка на российскую нефть.
Ранее в этот же день министерство финансов, министерство торговли и государственный департамент США объявили о масштабных санкциях против России, связанных с двухлетием российской спецоперации на Украине и смертью Алексея Навального. Общее число лиц и организаций, попавших под санкции, составляет около 500, включая представителей третьих стран.
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Недавно заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности американского ведомства ввести дополнительные ограничения, включая ужесточение ценового потолка на российскую нефть.
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Артем Кузьмин