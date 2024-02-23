Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков

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Новые санкции, введенные Соединенными Штатами, оказали влияние на Национальную систему платежных карт, которая управляет российскими картами «Мир». Эта информация содержится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.
Кроме того, ряд российских банков попал под ограничения США. Среди них «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», и «Модульбанк».
Однако в американском ведомстве не уточнили, какие именно действия послужили причиной для введения этих ограничений.
23 февраля Европейский союз опубликовал новый список санкций против России, затрагивающий 194 физических и юридических лица. Общее число лиц, попавших под ограничения со стороны европейских стран в связи с проведением специальной военной операции, превышает 2000.
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Однако в американском ведомстве не уточнили, какие именно действия послужили причиной для введения этих ограничений.
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Артем Кузьмин