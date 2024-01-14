Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума

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Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Сообщается, что данный показатель стал самым значительным приростом с 2013 года, с момента начала фиксации статистики по данному аспекту. При этом также выросла доля граждан России, которые получают в месяц от шестидесяти до ста тысяч рублей, до 15,3 процентного пункта.
Согласно данным Росстата, количество россиян с небольшими доходами, снижается. Процент тех, кто получает от девятнадцати до двадцати семи тысяч рублей, сократился на один процентный пункт и составил 16,1. Доля граждан получающих заработную плату до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.
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Согласно данным Росстата, количество россиян с небольшими доходами, снижается. Процент тех, кто получает от девятнадцати до двадцати семи тысяч рублей, сократился на один процентный пункт и составил 16,1. Доля граждан получающих заработную плату до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.
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Екатерина Коршунова