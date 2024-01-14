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Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума

Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей выросла до 7,4% в 2022 году
14 января 2024, 17:50
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Сообщается, что данный показатель стал самым значительным приростом с 2013 года, с момента начала фиксации статистики по данному аспекту. При этом также выросла доля граждан России, которые получают в месяц от шестидесяти до ста тысяч рублей, до 15,3 процентного пункта.

Согласно данным Росстата, количество россиян с небольшими доходами, снижается. Процент тех, кто получает от девятнадцати до двадцати семи тысяч рублей, сократился на один процентный пункт и составил 16,1. Доля граждан получающих заработную плату до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.


Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

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#татьяна голикова
#зарплаты
#доходы
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#деньги
#росстат
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РФ оказалась в топ-5 крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий
13 января 2024, 09:46

Фото: istockphoto/ynthetic-Exposition

Россия оказалась в числе крупнейших экономик, где зафиксирован самый заметный рост пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года.
По этому показателю Россия обогнала США и уступила только Испании, Бельгии, Мексике и Турции. Данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития анализировало РИА Новости.

Выяснилось, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года самый заметный рост реальных пенсий зафиксирован в Турции - на 17,4%. Далее следует Мексика (рост на 15,6%). В США реальные пенсии показали рост на 2,2%.

Топ-5 стран с самым заметным ростом пенсий замкнула Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4%.

Ранее сообщалось, что в Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X. Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.

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ЦБ: Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России
#россия
#пенсия
#пенсионеры
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ЦБ: Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России
13 января 2024, 02:57

Фото: iStock/Bet_Noire

Банк России исключил из реестра представительств иностранных банков швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA. Это следует из данных регулятора, на которые ссылается Frank Media.
Этот банк — один из старейших банков Европы, который начал свою работу еще в начале 18 века. Он специализируется на управлении активами. Главный офис Banque Cramer & Cie SA находится в Женеве, кроме того, имеются филиалы в Лугано и Цюрихе.

В России представительство банка появилось в 2018 году — оно обслуживало как россиян, так и клиентов из постсоветского пространства. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в России, ее срок должен был истечь в феврале 2024 года. Однако кредитное учреждение покинуло соответствующий реестр ЦБ раньше – 12 января 2024 года.

Это не первый иностранный банк, который закрыл свое представительство в России. С момента начала военных действий на Украине, число российских представительств зарубежных банков сократилось на четверть. Например, перестали действовать аккредитации у немецкого банка Helaba, французского Crédit Industriel et Commercial, кипрских RCB Bank и Hellenic Bank, швейцарского Lombard Odier, а также японского Hokkaido Bank.

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#банк
#россия
#центробанк
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Подмосковье подало наибольшее число заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес»
12 января 2024, 21:11

Фото: Istockphoto / Tippapatt

Московская область лидирует по количеству заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов. В программе с VK у нас первое место по заявкам, с Ozon, «Своё фермерство» и «Своё родное» мы вторые, а в программе с «Ярмаркой Мастеров – Livemaster» заняли третье место», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Министерство экономического развития России с 2023 года развивает партнёрские программы с крупными технологическими компаниями, отраслями туризма и рекламы, образовательными организациями. Эти программы реализуют на базе центров «Мой бизнес», а партнёрами стали VK, HeadHunter, Ozon, Авито, «Ярмарка Мастеров», платформы Россельхозбанка «Своё фермерство» и «Своё родное», SuperJob, Слетать.ру, Деловая среда, АНО «Россия – страна возможностей» и другие компании.
«В партнёрских программах в 2023 году приняли участие более 25 тыс предпринимателей. В общей сложности они сэкономили более 100 млн рублей. Программы построены так, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми хочет воспользоваться, а компания-партнёр предоставляет бонусы. Чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение», – пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
При этом госбюджет не несёт расходов, а компания-партнёр своими инвестициями помогает самозанятым, представителям малого и среднего бизнеса выйти на рынок и получить клиентов.

Партнёрские программы реализуются на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#екатерина зиновьева
#экономика
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#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Росстат: в 2023 году инфляция составила 7,42 процента
12 января 2024, 21:08

Фото: istock / Valeriya

Инфляция в РФ за 2023 год оценивается на уровне 7,42 процента. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики
«Инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%», — сообщается на официальном сайте Росстата.
Отмечается, что по данным обзора текущей ценовой ситуации, которое провел Минэкономразвитие, инфляция сократилась до 7,44% на 9 января 2024 года, по сравнению с уровнем 7,59% на 25 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что разница между богатыми и бедными российскими семьями уменьшилась. Следуя их данных статистики, в 2023 году доходы самых обеспеченных граждан России в 9,1 раза превышали доходы соотечественников с самыми низкими доходами. При этом годом ранее разница составляла 10,3 раза.

По данным ведомства, самые богатые семьи в России зарабатывают в среднем 101,2 тысяч рублей за месяц, а доход самых бедных составляет 11,1 тыс. рублей (до 40% суммы составляют социальные выплаты). В документе указано, что обеспеченные семьи составляют 10% населения России, на них приходится 26,7% всего объема денежных доходов.

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#рубль
#выплаты
#семьи
#инфляция
#социальные выплаты
#доходы
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В Росстате привели статистику роста цен на куриные яйца
Росстат: в 2023 году цены на яйца поднялись на 61,35%
12 января 2024, 19:33

Фото: iStock/sergeyryzhov

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%.
Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.

А уровень инфляции в целом составил 7,42%.

Россияне направили огромное количество жалоб в различные инстанции в связи с резким ростом цен на куриные яйца. В итоге власти приняли ряд мер для стабилизации цен. В результате удалось достичь договорённостей по доставке данного продукта из Азербайджана и Турции. Также с 1 января была обнулена импортная пошлина на ввод пищевых яиц.

При этом, несмотря на введённые меры, в некоторых регионах России по-прежнему наблюдается рост цен. Так, в Новосибирске десяток яиц сейчас стоит 142,8 рубля, хотя до этого цена составляла 136,62 рубля. Вместе с тем, если смотреть на статистику, в январе прошлого года десяток яиц в городе можно было купить за 80,26 рубля.

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#росстат
#яйца
#цена
#россия
#статистика
#экономика
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Экономист Разуваев: До президентских выборов в России рубль будет расти
12 января 2024, 19:30

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал мнение о том, что до марта 2024 года – президентских выборов в России – курс рубля будет укрепляться.
Он отметил, что согласен с прогнозами западным изданий о том, что курсом рубля будет на уровне 80 рублей.

«На курс национальной валюты повлияет не только увеличение ключевой ставки Центробанка, но и подорожание нефти, а также чрезмерные долговые обязательства США. Все это, как и сдача российскими экспортерами валютной выручки государству, позитивно скажется на росте рубля», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

И хотя, по его словам, очень сложно предугадать курс рубля после президентских выборов, экономист высказал предположение, что к концу года курс рубля будет примерно таким же, как в конце прошлого года.

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#евро
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#курс рубля
#доллар
#экономика
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Подмосковные фермеры представят свою продукцию на фестивале в Клину
12 января 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Большой зимний праздник состоится в Сестрорецком парке Клина 13 января, в канун Старого Нового года. Он пройдёт в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Фермеры Московской области представят товары жителям и гостям Клина. Так, фермерское хозяйство «Золино» привезёт для продажи и дегустации домашний мёд, а хозяйство «Селивановка» – крафтовые сыры, творог и молоко из козьего молока. На фестивале будет работать фудтрак с горячей едой и напитками», – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Посетителей ждут традиционные народные игры и забавы, конкурсы и спортивные развлечения. Желающие смогут сыграть в огромный надувной гига-хоккей. Юных посетителей ждут эстафеты, а ребят постарше – дворовые игры. Вход на фестиваль будет свободным.

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#минсельхозпрод мо
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#ярмарка
#клин
#подмосковье
#московская область
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В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей
12 января 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Бронницы планируют организовать питомник декоративных растений. Об этом объявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Масштабный инвестиционный проект включает доращивание растений с последующей реализацией. Планируется выращивание и продажа порядка 6 тыс растений ежегодно с момента запуска проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года. Суммарный объём инвестиций превысит 50 млн рублей», – уточнил Мурашов.
По его словам, в питомнике создадут 30 рабочих мест. В питомнике оборудуют хозяйственную зону, построят складские помещения и создадут зоны формирования заказов. Ключевым элементом станет система автоматизированного полива полей, обеспечивающая оптимальные условия роста растений.

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#минсельхозпрод мо
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#бронницы
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области планируют запустить новое производство спортивных площадок
12 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новое производство спортивных площадок запустят в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство будет построено на базе индустриального парка «Есипово».

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 200 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест. На текущий момент на предприятии в городском округе Солнечногорск идет подготовка к пусконаладочным работам, монтаж оборудования. Запуск предприятия намечен на конец февраля 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на предприятии будет расположена единая потоковая производственная линия с высокотехнологичным автоматизированным оборудованием для сварки, гибки и нанесения грунта.

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