Сбербанк раскрыл размер рекордной прибыли за 2023 год

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Сбербанк по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль, размер которой составляет 1,493 трлн рублей. Данные следуют из отчётности банка по РСБУ.
Отмечается, что данный показатель практически в 5 раз больше прибыли за 2022 год, которая составила 300 миллиардов рублей. По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, банк обеспечил рентабельность капитала в 24,7%.
Греф отметил, что прошлый год является знаковым для банка, так как Сбер определил ключевые направления стратегического развития.
Ранее сообщалось, что доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4%. Данный показатель стал самым значительным приростом с 2013 года.
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Греф отметил, что прошлый год является знаковым для банка, так как Сбер определил ключевые направления стратегического развития.
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Екатерина Коршунова