Минфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку

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Программу льготной семейной ипотеки нужно трансформировать, её параметры, как и параметры иных льготных ипотечных программ в процессе обсуждения.
Об этом рассказал журналистам замминистра финансов России Иван Чебесков. Он рассказал, что президент поручил продлить семейную ипотеку. И её будут продлевать, есть некоторые условия.
«Мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам», - заявил Чебесков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил за продление льготной семейной ипотеки, которую выдают под 6%. В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%.
Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки рассчитан до 1 июля 2024 года.
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«Мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам», - заявил Чебесков.
Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки рассчитан до 1 июля 2024 года.
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Мария Фирсова