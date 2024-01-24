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Минфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку

24 января 2024, 19:35
Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Программу льготной семейной ипотеки нужно трансформировать, её параметры, как и параметры иных льготных ипотечных программ в процессе обсуждения.
Об этом рассказал журналистам замминистра финансов России Иван Чебесков. Он рассказал, что президент поручил продлить семейную ипотеку. И её будут продлевать, есть некоторые условия.

«Мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам», - заявил Чебесков.


Ранее президент РФ Владимир Путин заявил за продление льготной семейной ипотеки, которую выдают под 6%. В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%.

Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки рассчитан до 1 июля 2024 года.

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#экономика
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#новости
#льготы
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Финаналитик Рясков спрогнозировал укрепление доллара
24 января 2024, 18:12

Фото: istockphoto.com/Pineapple Studio

Финансовый аналитик Николай Рясков заявил, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты.
Он отметил, что нынешний курс доллара оста1ётся таковым благодаря вынужденной продажей валютной выручки экспортёрами, валюты из ФНБ и опасениями рынка.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Рясков.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах. По его словам, удешевление нефти отразится на курсе рубля, из-за этого начнут дорожать надёжные активы, в том числе и золото.

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#доллар
#экспорт
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#золото
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В Подмосковье запустили новый сервис для экспортёров
24 января 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили новый онлайн-сервис для экспортёров. Теперь они могут обратиться за услугой размещения продукции на полках иностранных торговых сетей на Инвестиционный портал Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Онлайн-сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» создан, чтобы помочь компаниям зайти в сетевой ритейл других государств со своей продукцией. Пока в рамках сервиса доступна лишь одна страна – Саудовская Аравия. Однако постепенно мы будем добавлять всё больше направлений», – поделилась планами Зиновьева.
Сервис размещён на инвестпортале.

Специалисты подмосковного Фонда поддержки ВЭД помогут компаниям представить свой товар в иностранных магазинах, проанализировав целевой рынок, его потребности и особенности, а также договориться с зарубежными представителями.

Зиновьева напомнила, что сейчас на инвестпортале работают уже 17 различных онлайн-сервисов, разработанных для подбора локаций, размещения бизнеса и производств, получения мер поддержки и консультаций, ведения экспортной работы.

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#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#экспорт
#екатерина зиновьева
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В Европе цены вырастут на 10% из-за кризиса в Красном море
24 января 2024, 17:23

Фото: istockphoto/djtrener

Европейцев предупредили о вероятном росте цен на некоторые товары до 10% на фоне кризиса в Красном море.
Об этом пишет итальянская газета il Messaggero, ссылаясь на данные о стоимости морских перевозок.

Сообщается, что так называемый налог на Красное море коснётся электроники, предметов интерьера и моды, автозапчастей, а также поставки газа из стран Ближнего Востока.

К примеру, перевозка одного морского контейнера из Шанхая в Геную уже выросла в 3,5 раза, достигнув 6300 долларов.

Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.

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#экономика
#мир
#новости
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ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
24 января 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.

В декабре ФАС провела проверку, по результатам которой установила, что суммарно Wildberries и Ozon занимают порядка 80% российского рынка.

Шаскольский подчеркнул, что в настоящее время ведётся работа, по итогам которой компании должны прийти к добровольному устранению обнаруженных нарушений.

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#интернет-магазины
#проверка
#рынок
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В России увеличилось число микрозаймов
24 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

В России в декабре 2023 года число выданных микрозаймов выросло на 3,5% в сравнении с ноябрём.
«По данным 2 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2023 года количество микрозаймов составило 3,05 млн единиц, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 3,5% (в ноябре 2023 года – 2,94 млн единиц)», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях.

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для микрофинансовых и инвестиционных организаций указывать при заключении договоров с российскими гражданами информацию о наличии среди учредителей иностранных юридических либо физлиц, российских юрлиц с иностранным участием», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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#займ
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В ОЭЗ «Кашира» появится производство гофрированного картона и упаковочной продукции
24 января 2024, 14:10

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новый резидент ОЭЗ «Кашира» создаст более 1000 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый инвестиционный проект будет реализовываться в две очереди.

«В конце 2023 года инвестор приступил к строительству первой очереди комплекса. На первом этапе на предприятии будет создано около 500 рабочих мест, далее штат будет увеличен до 1300 сотрудников. <…> Весь проект будет реализован в течение трех лет. Общий объем инвестиций оценивается в 19 млрд рублей», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что все производство будет работать полностью на экологическом сырье. Продукция «Л-ПАК» используется для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей.

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#екатерина зиновьева
#оэз
#кашира
#подмосковье
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Открыт прием заявок на участие в программе «Лидеры производительности»
24 января 2024, 13:13

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Начался прием заявок на участие в программе «Лидеры производительности». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Принять участие в программе смогут руководители подмосковных предприятий.

«Нацпроект «Производительность труда» повышает эффективность предприятия по всем направлениям. Выстраивание производственных линий, внедрение бережливых технологий, цифровизация и повышение квалификации рабочих должно сопровождаться ростом компетенций топ-менеджмента. Это необходимое условие для сохранения результатов от участия в национальном проекте и дальнейшего качественного масштабирования бизнеса», —поделился замминистра экономического развития России Мурат Керефов.

Стоит отметить, что проекте уже участвуют около 230 подмосковных предприятий. Заявки на участие в проекте можно подать на два потока: до 30 января и до 29 февраля.

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#подмосковье
#цифровизация
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#проект
#обучение
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по производству органической продукции
24 января 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область заняла второе место в рейтинге лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«Развитие рынка органической продукции – одна из приоритетных задач подмосковного агропромышленного комплекса. В регионе 13 производителей выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь и продукцию растениеводства. Органическая сертификация доступна для производителей и позволяет им выделить свою продукцию на прилавках магазинов», – отметил Мурашов.
Как напомнили в Минсельхозпроде Московской области, в регионе действует госпрограмма «Сельское хозяйство Подмосковья». Она позволяет производителям органической продукции за счёт средств бюджета области получить субсидию на выпуск коровьего или козьего молока.

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#подмосковье
#московская область
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В Минсельхозе рассказали о ценах на молоко
Минсельхоз пригрозил непопулярными методами при росте цен на молоко
23 января 2024, 20:16

Фото: iStock/sergeyryzhov

Минсельхоз РФ готов задействовать все меры регулирования, чтобы не допустить резкого роста цен на молоко. Об этом сообщил глава ведомства на 25-ом съезде Национального союза производителей молока.
По его словам, в настоящее время Минсельхоз стремится сохранять стабильность на внутреннем рынке молока, чтобы препятствовать возможному росту цен на продукцию.

Патрушев предупредил, что в случае повышения стоимости продукции, ведомству придётся принимать непопулярные решения для остановки роста цен.

По словам главы Минсельхоза, в настоящее время перед властями стоит первостепенная задача – обеспечить доступность молочной продукции для населения. Развитие отрасли становится уже второстепенной задачей.

Также Патрушев привёл статистику, согласно которой за 2023 год в России было произведено 33,5 миллиона тонн молока. Также на треть выросли поставки российского молока в другие страны.

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