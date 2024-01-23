Мурашко раскрыл, сколько детей может родить одна женщина

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При желании родить еще одного ребенка, женщина должна обратиться к врачу за консультацией о состоянии своего здоровья. Так на вопрос о том, сколько детей может родить одна женщина ответил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах форума «Родные-Любимые».
«Отвечу, как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может», - отметил Мурашко.
По его словам, если женщина сомневается в своем здоровье при желании родить еще одного ребенка, ей необходимо обратиться к врачу, который даст подробную консультацию.
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