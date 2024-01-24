Путин объяснил цели указа о многодетных семьях

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» объяснил, на что направлен указ о многодетной семье.
Президент подчеркнул, что указ о мерах социальной поддержки многодетных семей направлен на единообразное применение льгот.
Он подчеркнул, что речь идёт о том, чтобы выстроить единый подход к предоставлению льгот во всех регионах России. Единообразно необходимо предоставлять такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и иных учреждений культуры.
Путин добавил, что добиться этой цели не получится сразу, однако благодаря указу процесс распределения льгот начнём развиваться.
Напомним, что накануне российский президент опубликовал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В нём установлено, что многодетной семьёй в России признаются те, в которых воспитываются трое и более детей.
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Он подчеркнул, что речь идёт о том, чтобы выстроить единый подход к предоставлению льгот во всех регионах России. Единообразно необходимо предоставлять такие льготы, как посещение музеев, зоопарков и иных учреждений культуры.
Напомним, что накануне российский президент опубликовал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В нём установлено, что многодетной семьёй в России признаются те, в которых воспитываются трое и более детей.
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Анастасия Чинкова