Байден: Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

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Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает «ненужный» шатдаун. Об этом пишет 7 января РИА Новости.
Ранее в интервью телекомпании CBS спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон рассказал, что республиканцы в Палате представителей «близки к сделке» с Белым домом по вопросу продолжения финансирования работы федерального правительства.
Как отмечает агентство Reuters, общий бюджет правительства США на 2024 год составит $1,6 трлн. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере.
Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщала, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.
Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в американском правительстве.
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Как отмечает агентство Reuters, общий бюджет правительства США на 2024 год составит $1,6 трлн. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере.
Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в американском правительстве.
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Артем Путинцев