Байден: Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

Коррупция, распространившаяся в Китае, нарушила планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооружённых сил страны и подготовку к возможной войне на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня. Американская разведка, например, сообщает о случаях обнаружения воды вместо топлива в китайских ракетах.