Ученый Филипп: В случае удара по ядерным шахтам погибнет 9/10 населения страны

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Атака американских шахт с ядерным оружием может привести к гибели примерно 300 миллионов человек. В стране под угрозой окажется 90% населения.
Ученый указал, что, кроме мощных ударных волн и светового излучения, опасность также представляет радиоактивная пыль, которая из-за переменчивости направлений ветра может распространиться на огромные расстояния. Под ударом окажутся также густонаселенные районы Канады и северная часть Мексики. Риску смертельных радиоактивных осадков подвергнутся 300 миллионов человек, предупреждает Филипп.
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