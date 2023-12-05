Вице-канцлер ФРГ Хабек посетовал пранкерам на военные трудности ВСУ

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Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, несмотря на предупреждение немецкой Службы контрразведки, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Он рассказал им о тяжелой для ВСУ ситуации в противостоянии с российскими войсками.
Пранкеры позвонили немецкому вице-канцлеру ФРГ от имени некоего «африканского политика». Хабек доверительно рассказал им о трудностях, с которыми Германия сталкивается при вывозе зерна с Украины, сообщили Вован и Лексус в своем телеграм-канале. Также он пожаловался на тяжелую для Украины ситуацию на фронте.
Ранее Служба контрразведки Германии предупреждала политиков о возможных звонках Вована и Лексуса, на розыгрыши которых уже попадались премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее эстонская коллега Кайя Каллас и многие другие европейские политики. Как видно, инструкция, разосланная ведомством, не помогла.
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«Множество украинских солдат умирает каждый день. Не стоит ожидать, что война скоро закончится. Скорее всего, она затянется и на следующий год», — поделился Хабек своими предположениями с пранкерами.
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Александр Бойцов