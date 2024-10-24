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Министр Решетников увидел в экономике России признаки «охлаждения»

Министр Решетников: Российская экономика демонстрирует признаки «охлаждения»
24 октября 2024, 12:50
Максим Решетников (Фото: сайт Кремля)

Максим Решетников (Фото: сайт Кремля)

Состояние российской экономики в конце третьего и начале четвёртого кварталов стало несколько меняться. В указанный период экономика РФ продемонстрировал признаки охлаждения.


Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Тем не менее, прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам 2024 года остаётся в силе, заверил он. Министр подчеркнул, что наблюдаемый процесс является естественным и ожидаемым, так как экономика реагирует на решения, принимаемые руководством страны.

Одной из причин появления некоторых признаков охлаждения экономики Решетников назвал переориентацию внешней торговли. По его словам, в настоящее время около 80% товарооборота осуществляется с дружественными странами, тогда как в 2021 году с ними проводилось только 50% импортно-экспортных операций. Доля западных стран во внешней торговле сократилась до 19%, и, вероятно, будет ещё сокращаться, к чему также следует быть готовыми, подчеркнул глава Минэкономразвития.

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Экономист Лобода предложил увеличить пенсии некоторым женщинам
24 октября 2024, 06:05

Фото: istock/PIKSEL

Экономист Андрей Лобода предложил государству участвовать в финансировании пенсионных накоплений для домохозяек с детьми, что могло бы значительно увеличить их пенсионные выплаты.
По его мнению, такая мера поддержала бы женщин, которые прервали свою трудовую деятельность для ухода за детьми. Лобода выступил с этим предложением в интервью «Газете.Ru».

«Государство могло бы перечислять определённые суммы в негосударственные пенсионные фонды для женщин, занимающихся домашним хозяйством. Это позволило бы частично компенсировать их перерывы в работе», — отметил Лобода.

Он также добавил, что в некоторых западных странах существует концепция базового дохода, но её внедрение пока остается ограниченным. Экономист подчеркнул, что в России уже есть формы поддержки домохозяек, например, материнский капитал и пособия многодетным семьям. Однако он указал на проблему низких пенсионных баллов у домохозяек, что приводит к значительно меньшим выплатам в будущем.

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Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев
24 октября 2024, 05:40

Фото: istock/FabrikaCr

Подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.
Об этом сообщил генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин.

«Вероятно, крупные предприятия импортировали большие объемы сливочного масла и сырья из-за рубежа. Но цены резко поднялись. Чем выше стоимость сырья, тем дороже выходит производство, что сказывается на конечной цене продукта», — отметил Чебурашкин в интервью телеканалу 360.ru.
Он добавил, что производителям становится невыгодно выпускать сливочное масло, поскольку его себестоимость слишком высока для получения адекватной прибыли. Однако изготовление продолжается, поскольку у многих предприятий остаются излишки сливок.

В последние недели в России наблюдается рост цен на продукты питания, включая товары первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. Одним из возможных решений для граждан может стать изготовление сливочного масла в домашних условиях.

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#интервью
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Экономист Балынин опроверг дефицит масла в России
23 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение о том, что ложные сообщения о дефиците масла в России были запущены специально для оправдания высоких цен на него.
«В январе-феврале 2024 года производство сливочного масла сократилось, но в марте выросло на 13%, что позволило по итогам первого квартала выйти на уровень прошлого года. В апреле-мае наблюдался небольшой рост, а в июне произошло снижение на 8,2%. По итогам полугодия разница с прошлым годом составила всего 0,2%. Но в июле снижение продолжилось, и за 7 месяцев производство уменьшилось на 2,5%», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что производство сливочного масла можно нарастить быстрее, чем тех же фруктов, поддерживая рост производства молока.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что государство не планирует вмешиваться в ценообразование на сливочное масло. Она подчеркнула это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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#производство
#товары
#масло
#цены
#рост
#рф
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В Московской, Тверской и Тульской областях оценят условия ведения бизнеса
23 октября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба проводит пилотный опрос предпринимателей об удовлетворённости условиями ведения бизнеса в Московской, Тверской и Тульской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Опрос будет проходить с 1 по 30 ноября с использованием Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ при участии Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ответить на вопросы можно по ссылке.

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#тульская область
#тверская область
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Путин увидел символическую «купюру БРИКС» на саммите в Казани и дал Набиуллиной
23 октября 2024, 17:58

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Символическую «купюру БРИКС» увидел на саммите в Казани президент Владимир Путин, а потом передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Как пишет РИА Новости, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.
«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (торгово-промышленная палата — прим. ред.), то ли еще кто-то, — они напечатали такую квазиденьгу», — прокомментировал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что купюра является символом общей работы, проводимой в рамках объединения. К слову, по словам Пескова, купюра не удовлетворила Набиуллину.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября.

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В «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции
«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ставки ЦБ
23 октября 2024, 17:21

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)

Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в рамках заседания Совета Федерации.
«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку», — пояснил глава «Ростеха».

По словам Чемезова, либо госкорпорация прекращает весь экспорт высокотехнологичной продукции, которая включает самолеты, системы ПВО, либо необходимо сформировать альтернативу. Он отметил, что рекордный уровень ключевой ставки — это «серьезный тормоз» для роста промышленности.

Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин не исключил нового повышения ключевой ставки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#экономика
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56 импортозамещающих предприятий Подмосковья уже строятся на «Земле за 1 рубль»
23 октября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 60 компаний, получивших в Подмосковье участки по программе «Земля за 1 рубль», ведут сегодня строительный этап своих инвестпроектов.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«56 инвесторов начали строительство на участках, полученных в льготную аренду по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Еще шесть объектов уже построены и введены в эксплуатацию. Суммарный объём инвестиций в эти 62 проекта оценивается в 20,9 млрд рублей», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что в результате запуска новых предприятий будет создано около 3,7 тыс. рабочих мест.

Как рассказали в ведомстве, строительный этап своего проекта на арендованном за 1 рубль в год участке ведёт ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». Компания построит в Балашихе производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Инвестиции оцениваются в 1,25 млрд рублей.

Зиновьева напомнила, что всего поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье уже получили более 170 инвестиционных проектов импортозамещения.

Подобрать землю для строительства, в том числе по льготным программам, можно на Инвестиционной карте Московской области.

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#бизнес
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Президент РФ Путин: Россия не борется с долларом, а ищет ему альтернативу
23 октября 2024, 15:44

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)

Россия не борется с американским долларом, а ищет ему альтернативу, заявил в рамках саммита БРИКС в Татарстане президент РФ Владимир Путин.
«Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но, если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», — сказал глава государства.
На фоне спецоперации в Донбассе коллективный Запад и Европа фактически объявили России экономическую войну, выраженную в различного рода ограничительных мерах. Одной из санкций было отключение российских банков от международной системы SWIFT.

Саммит БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Ранее сообщалось, что предложил создать Путин на саммите БРИКС, и как это связано с инвестициями.

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Путин: новая инвестиционная платформа БРИКС поддержит национальные экономики
23 октября 2024, 14:53

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)

Новая инвестиционная платформа объединения БРИКС поддержит национальные экономики и инвестиции, заявил в рамках саммита в Казани президент России Владимир Путин.
«Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», — сказал глава государства на заседании расширенного состава.
Ранее Владимир Путин рассказал, что может стать причиной нового мирового кризиса.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября, в нем принимает участие 36 государств, 22 из которых представлены на высоком уровне. Участником мероприятия является также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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#владимир путин
#саммит
#казань
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