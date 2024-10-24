Министр Решетников увидел в экономике России признаки «охлаждения»

Максим Решетников (Фото: сайт Кремля)
Состояние российской экономики в конце третьего и начале четвёртого кварталов стало несколько меняться. В указанный период экономика РФ продемонстрировал признаки охлаждения.
Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Тем не менее, прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам 2024 года остаётся в силе, заверил он. Министр подчеркнул, что наблюдаемый процесс является естественным и ожидаемым, так как экономика реагирует на решения, принимаемые руководством страны.
Одной из причин появления некоторых признаков охлаждения экономики Решетников назвал переориентацию внешней торговли. По его словам, в настоящее время около 80% товарооборота осуществляется с дружественными странами, тогда как в 2021 году с ними проводилось только 50% импортно-экспортных операций. Доля западных стран во внешней торговле сократилась до 19%, и, вероятно, будет ещё сокращаться, к чему также следует быть готовыми, подчеркнул глава Минэкономразвития.
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Александр Бойцов