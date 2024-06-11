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Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП РФ на 2024 год — до 2,9%.
Об этом пишет «Интерфакс». По данным организации Global Economic Prospects, российская экономика вырастет на 1,4% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году.
Так, весной сотрудники аналитических служб прогнозировали рост ВВП России в этом году в 2,2%, в январе они же оценивали его в 1,3%.
Рост ВВП РФ в первом квартале текущего года ускорился до 5,4%, следует из данных Росстата.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников объяснил вхождение государства в топ мировых экономик.
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Так, весной сотрудники аналитических служб прогнозировали рост ВВП России в этом году в 2,2%, в январе они же оценивали его в 1,3%.
Рост ВВП РФ в первом квартале текущего года ускорился до 5,4%, следует из данных Росстата.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников объяснил вхождение государства в топ мировых экономик.
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Алёна Самарева