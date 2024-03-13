Решетников рассказал об уровне внедрения искусственного интеллекта в России

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Россия по объёму вычислительных мощностей с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) вошла в десятку стран-лидеров в этой сфере. Общий уровень использования ИИ в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%.
Министр отметил также, что высокий уровень зрелости ИИ позволяет очень широко использовать его как в бизнесе, так и в системе государственного управления. Решетников добавил, что за последние два года уровень внедрения ИИ в самые различные сферы вырос в полтора раза. По его мнению, необходимо создавать должные стимулы для тех, кто ещё не использует нейросети в достаточной степени, а также развивать ориентированный на них рынок решений.
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