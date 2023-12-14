Производство красной икры в России выросло до максимума с 2010 года

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В России за 10 месяцев 2023 года произведено 22 288. Это является наивысшим показателем с 2010 года (самый ранний период, когда доступны данные статистики).
Эксперты связывают хорошую динамику производства красной икры в 2023 году успешной путиной лососевых пород рыбы на Дальнем Востоке. Российские рыбаки сумели добыть около 609т тысяч тонн тихоокеанского лосося. При сохранении темпов вылова рыбы и производства объём выпущенной красной икры по итогам года может превысить 25 тысяч тонн при ежегодном уровне потребления от 15 до 20 тысяч тонн, считают в ВАРПЭ.
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Александр Бойцов