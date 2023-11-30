В России рекордно снизилась стоимость красной икры

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В октябре текущего года цена килограмма красной икры в России снизилась до шести тысяч рублей, это минимум с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Темпы снижения стоимости икры достигли 2,6 процента. Такое рекордное снижение зафиксировано впервые с января 2011 года. К октябрю текущего деликатес подешевел до 6 060 рублей. Такая цена стала минимальной с декабря 2022-го, тогда икра стоила 5,94 тыс рублей за кг.
В январе 2023 года стоимость красной икры составляла 6 125 рублей. Рекордом стоимости икры стала отметка в 6 315 рублей, однако уже с августа цены начали падать.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, что причиной снижения стоимости деликатеса стали выросшие объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина. Всего с начала года было добыто более 607 тысяч тонн лосося.
На фоне удешевления спрос на икру в октябре-ноябре резко вырос. Однако эксперты считают, что перед Новым годом цены на красную икру вновь повысятся.
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В январе 2023 года стоимость красной икры составляла 6 125 рублей. Рекордом стоимости икры стала отметка в 6 315 рублей, однако уже с августа цены начали падать.
На фоне удешевления спрос на икру в октябре-ноябре резко вырос. Однако эксперты считают, что перед Новым годом цены на красную икру вновь повысятся.
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Элина Позднякова