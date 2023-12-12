Исследование: Москвичи стали чаще покупать икру

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Аналитики «Чек Индекс» провели исследование и выяснили, что жители Московского региона стали чаще покупать икру.
Так, число покупок чёрной икры выросло на 14%, а красной – на 24%.
Ранее россиянам рекомендовали оригинальное блюдо для новогоднего стола – печёночные рулетики. Как пишет utro.ru, плюсом угощения является то, что оно может хранится в холодильнике до трёх дней, не теряя вкуса и качества.
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«Чёрная икра больше всего уходит на экспорт и менее распространена на отечественном рынке. Красная, напротив, больше популярна в нашей стране и доступна широкому кругу покупателей. В этом году на фоне рекордной путины по лососевым и снижения оптовых цен стоимость красной икры в ноябре была на 3-4% ниже аналогичного уровня прошлого года, но ближе к Новому году спрос на неё растёт все больше, поднимается и размер трат», — приводит «Москва 24» сообщение аналитиков.
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Мелисса Тимофеева