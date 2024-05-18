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Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов

18 мая 2024, 00:26
Фото: iStock/frentusha

Фото: iStock/frentusha

Министерство промышленности и торговли России изменило количество и сроки производства гражданских самолетов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной промышленности до 2030 года, следует из опубликованного правительственного распоряжения, передает РБК.


Как следует из документа, по итогам выполнения программы к 2031 году будет произведено 994 самолета – на 87 меньше, чем не планировалось два года назад. Это сокращение затронет небольшое региональные самолеты, а не магистральные. Основное производство запланировано на последнюю треть десятилетия.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что заметный уход иностранных гражданских самолетов у российских авиакомпаний из-за невозможности ремонта с 2030 году. В прошлом году он назвал еще один крайний срок – 2025 год. Чемезов не объяснил причин, по которым дата была значительно перенесена.

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#самолет
#производство
#документы
#экономика
Названы самые популярные в Подмосковье сферы деятельности получателей субсидий по франшизе
17 мая 2024, 22:27

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Чаще всего в Подмосковье с помощью полученных субсидий открывают бизнес в сфере образования. О том, какие сферы бизнеса наиболее часто становятся получателями поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, предприниматели в течение года могут подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе. Максимальная сумма поддержки – 1 млн рублей
«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье третий год. Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Чаще всего с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования – 25% и медицины – 23%. Далее идут кафе и рестораны – 18%», – пояснила Зиновьева
Согласно условиям программы, бизнес может компенсировать затраты на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Размер поддержки для подмосковных франшиз – до 50% и до 1 млн рублей. Для франшиз из других регионов – до 500 тыс. рублей.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

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#субсидии
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Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
17 мая 2024, 19:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Петербурга по запросу ООО «Русхимальянс» наложил арест на активы Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юридических лиц на сумму около 462,7 миллиона евро.
Арестованными оказались ценные бумаги и денежные средства, включая счета, за исключением счетов типа «С» и «И», а также недвижимое имущество.

Суд запретил «Юникредит банку» распоряжаться 100% долей в ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант», а также отчуждать имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости всех активов.

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#ес
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Подмосковная инвесткарта позволила бизнесу заключить 800 договоров на получение земли и недвижимости
17 мая 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный бизнес заключил более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости благодаря Инвестиционной карте Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Карта позволяет инвесторам самостоятельно подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе. Также можно оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. Сегодня с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Объём инвестиций по проектам – 233 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 24,5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что предприниматели воспользовались пятью онлайн-сервисами – «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость в МКД» и «Земля в индустриальных парках».

Подобрать площадку для размещения бизнеса и подать заявку на получение локации можно на инвестиционном портале Московской области.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#московская область
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Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов
17 мая 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

За пять лет в Одинцовском городском округе запустили 64 крупных инвестпроекта более чем на 42 млрд рублей. Такие данные привёл глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
По его словам, в рамках этих инвестиционных проектов создано 27,5 тыс. рабочих мест, появилось 8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
«При этом крупные промышленные площадки – «ОборонАвиаХран» и «Одинцовский технопарк» – заполнены на 100%. Под программу импортозамещения планируется строительство индустриального парка АРМА. В стадии реализации на 2024-2026 годы – 37 инвестпроектов на 45,9 млрд. рублей. На них создадут около 9 тыс. рабочих мест», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.
На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214
17 мая 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

В ближайшие годы «Ростех» поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК. Стороны уже заключили соответствующие контракты.
«Сейчас мы прорабатываем сроки поставки. В перспективе "Аэрофлот" заинтересован в дополнительных самолетах. Также у них есть пожелание доработать самолеты: изначально они рассчитаны на трех членов экипажа, но просят перейти на двух», — отметил Чемезов.
Не уточняется, будут ли все 11 самолетов доставлены в парк «Аэрофлота» с экипажем из двух человек или часть из них останется в первоначальной конфигурации.

На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» соглашение о поставке 339 российских самолетов к 2031 году, включая 40 Ту-214.

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#самолёты
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#вооружение
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#аэрофлот
#поставки
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Жители Московской области смогут поменять скопившуюся мелочь на банкноты
16 мая 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / Andrey Ozhegov

В Московском регионе с 20 мая по 2 июня пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В течение 14 дней жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счёт без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.
В акции участвуют более 120 филиалов банков в Московской области. Список участников и адреса отделений, принимающих мелочь, размещён на сайте. монетнаянеделя.рф
«Сегодня популярен безналичный расчёт, людям проще расплачиваться картой, чем наличными. Поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем в обращении находится огромное количество монет. На каждого россиянина их приходится почти 500 штук – в среднем 1,5 кг или 850 рублей. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках», – пояснил первый замначальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.
По его словам, «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократить расходы государства на чеканку новых монет.

По данным пресс-службы, в прошлом году за время «Монетной недели» жители Подмосковья принесли в банки почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей.

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#экономика
#деньги
#банки
#подмосковье
#московская область
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Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
16 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках сотрудничества между Россией и Китаем в области водородной энергетики может возникнуть возможность создания совместного производства автомобилей на водороде на территории РФ, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская в интервью РИА Новости.
По ее словам, эта инициатива станет частью широкого сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии и рынка углеродных единиц, о чем было объявлено в совместном заявлении стран.

Учитывая, что в Китае уже имеются развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать возможность приобретения таких транспортных средств, а также создания совместного предприятия на своей территории для производства водородных транспортных средств, считает Насиковская.

Она также отметила, что у России есть потенциал для продажи водорода в Китай, но это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями, которые требуют дополнительного изучения и решения.

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#россия
#производство
#китай
#технологии
#предприятия
#маск
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Глава совета АУРЭК Ефимов: В онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада
16 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/vittaya25

Председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов, рассуждая о регулировании деятельности маркетплейсов, заявил, что нужны более жёсткие меры со стороны государства в этой области.
По его словам, сейчас в этой не тронутой государством сфере царят правила и законы Дикого Запада.

«Сегодня в этой отрасли задействовано 3-5 млн человек и ещё треть страны пользуется услугами маркетплейсов. И пока у нас на рынке онлайн-ритейла действуют правила Дикого запада. Только в одном суде Подмосковья более 3 тыс. судебных процессов по одному маркетплейсу. Эти дела изучает специально созданная коллегия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ефимов.

Ранее сообщалось, что ФАС РФ устанавливала, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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#интернет
#технологии
#законы
#государство
#маркетплейс
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Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе
Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара 90 рублей
16 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что на следующей неделе курс доллара будет варьироваться около 90 рублей.
«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте. На фоне жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, что сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт, и нормативов возврата выручки российских экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля странно», — добавил в беседе с Газета.ру Зельцер.

Ранее аналитики составили прогноз, согласно которому к концу осени курс доллара будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. Так, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, а положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

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