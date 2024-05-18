Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов

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Министерство промышленности и торговли России изменило количество и сроки производства гражданских самолетов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной промышленности до 2030 года, следует из опубликованного правительственного распоряжения, передает РБК.
Как следует из документа, по итогам выполнения программы к 2031 году будет произведено 994 самолета – на 87 меньше, чем не планировалось два года назад. Это сокращение затронет небольшое региональные самолеты, а не магистральные. Основное производство запланировано на последнюю треть десятилетия.
Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что заметный уход иностранных гражданских самолетов у российских авиакомпаний из-за невозможности ремонта с 2030 году. В прошлом году он назвал еще один крайний срок – 2025 год. Чемезов не объяснил причин, по которым дата была значительно перенесена.
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Александр Климов