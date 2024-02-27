Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга

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Легковые автомобили больше не участвуют в программе льготного автолизинга, сообщает Минпромторг России.
В настоящее время в этой программе участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотники.
Таким образом, даже автомобили типа «Газель Некст» и «Соллерс Атлант», применяемые в пассажирских перевозках, могут быть приобретены с субсидией из федерального бюджета.
Однако, как отмечается в Минпромторге, поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном через программу льготного автокредитования, поскольку основными потребителями являются физические лица.
Министерство также подчеркивает, что будет регулярно отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.
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Таким образом, даже автомобили типа «Газель Некст» и «Соллерс Атлант», применяемые в пассажирских перевозках, могут быть приобретены с субсидией из федерального бюджета.
Министерство также подчеркивает, что будет регулярно отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.
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Артем Кузьмин