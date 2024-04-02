Минпромторг составил список цен на авто для вычисления утильсбора

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Пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявила о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.
Данный список был составлен на основании данных о марке, модели и средней стоимости, предоставленных ФТС России, пишут «Известия».
Всего в перечень вошли 3374 позиции, которые охватывают как автомобили, официально представленные на российском рынке, так и те, которые уже покинули его, такие как Toyota или Volkswagen, а также марки коммерческой техники, включая Scania и другие.
Примеры из списка включают среднюю стоимость автомобилей, таких как Hyundai Palisade, оцененную в 3,3 млн рублей, BMW X5 — в 7,6 млн рублей, Kia Soul — в 1 млн рублей, а Toyota Camry — в 2,7 млн рублей.
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Всего в перечень вошли 3374 позиции, которые охватывают как автомобили, официально представленные на российском рынке, так и те, которые уже покинули его, такие как Toyota или Volkswagen, а также марки коммерческой техники, включая Scania и другие.
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Артем Кузьмин