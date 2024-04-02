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Минпромторг составил список цен на авто для вычисления утильсбора

Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного
02 апреля 2024, 14:41
Фото: iStock/ bigtunaonline

Фото: iStock/ bigtunaonline

Пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявила о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.
Данный список был составлен на основании данных о марке, модели и средней стоимости, предоставленных ФТС России, пишут «Известия».

Всего в перечень вошли 3374 позиции, которые охватывают как автомобили, официально представленные на российском рынке, так и те, которые уже покинули его, такие как Toyota или Volkswagen, а также марки коммерческой техники, включая Scania и другие.


Примеры из списка включают среднюю стоимость автомобилей, таких как Hyundai Palisade, оцененную в 3,3 млн рублей, BMW X5 — в 7,6 млн рублей, Kia Soul — в 1 млн рублей, а Toyota Camry — в 2,7 млн рублей.

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Бизнес Подмосковья приглашают принять участие в выставке-ярмарке в Монголии
02 апреля 2024, 14:43

Фото: iStock/Streluk

Компании из Московской области могут стать участниками международной выставки-ярмарки «Кооперация без границ», которая будет проходить в столице Монголии городе Улан-Батор в мае текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Российская торгово-развлекательная ярмарка будет развёрнута в центре города — на площади Сухе-Батора. На ярмарке предприниматели будут представлять гостям свою продукцию. Кроме того, планируется провести серию круглых столов и форум с монгольскими бизнесменами», — отмечается в сообщении.
Подмосковные предприниматели, желающие принять участие в этом мероприятии, могут подать заявку на сайте выставки. Дополнительную информацию можно получить через Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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#подмосковье
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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
ФАС проверяет торговые сети, включая «Магнит» и «Пятерочку», из-за цен на яйца
02 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Hleb Usovich

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«ФАС России анализирует ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <...> Сегодня ФАС России начала проверки торговых сетей „Перекресток“, „Магнит“, „Дикси“, „Пятерочка“, „Лента“, „О’Кей“, „Метро“, „Ашан“ и другие», — говорится в релизе.
Ранее ведомство проверило производителей яиц.

Цены на этот продукт выросли на 61,35% за 2023 год, что вынудило президента вмешаться. Владимир Путин отметил на итоговой пресс-конференции, что спрос на яйца увеличился, в то время как производство осталось на том же уровне.

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Разработчик отечественного аналога MS Office закончил 2023 год с убытком
РБК: Выручка разработчика отечественного аналога MS Office упала в 2023 году на 43,8%
02 апреля 2024, 10:24

Фото: Istock/ipuwadol

Разработчик отечественного аналога Microsoft Office «Новые облачные технологии» понес убытки в 2023 году. Выручка компании упала на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила 1,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность организации.
«По итогам 2023 года выручка «Новых облачных технологий» снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 миллиарда рублей. ... Она получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386,5 миллиона рублей годом ранее», — говорится в отчетности компании.

По данным издания, несколько лет НОТ была убыточной, но в 2022 году смогла получить чистую прибыль. Сама компания объясняет динамику снижением темпов импортозамещения, недостаточностью или отсутствием финансирования, а также возможностью приобретать лицензии у зарубежных производителей, в частности у Microsoft.

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#компании
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#финансы
#россия
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Нефть марки Brent торговалась по $88 за баррель впервые за полгода
02 апреля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE поднималась до отметки $88 за баррель. Это произошло впервые с 30 октября 2023 года.
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае торговался на уровне $84,27 за баррель, свидетельствуют данные торгов. По показателям на 09:11 по московскому времени, цена нефти Brent росла на 0,26%, до $88,04 за баррель. Затем рост цены несколько замедлился.

В середине марта цена нефти Brent после четырехмесячного перерыва закрепилась выше $85 за баррель. Стоимость российской Urals достигла отметки $73 за баррель. Аналитики связывают рост цены на «чёрное золото» с дисбалансом спроса и предложения, связанным с продолжающимися атаками хуситов на торговые суда, в том числе танкеры, перевозящие нефть.

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Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тысяч
Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тыс. на фоне давления ЕС и США
02 апреля 2024, 03:51

Фото: iStock/ hamzehsh12

Такие карибские страны как Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда поднимут с 30 июня минимальную цену своих «золотых паспортов» до $200 тыс. в ответ на давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, пишет Bloomberg. Более того, они договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой.
В январе стоимость «золотого паспорта» Антигуа и Барбуды составляла $100 тыс.; а чтобы стать гражданином Сент-Китс и Невис, нужно совершить безвозвратный взнос в госфонд на сумму от $250 тыс.

«Золотые паспорта» дают их обладателям безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и ряд других стран, поэтому пользуются высоким спросом. Исходя из прошлогодней оценки Евросоюза, пять стран Карибского бассейна (четыре вышеперечисленные и Сент-Люсия), по программам CBI предоставили гражданство в обмен на инвестиции по меньшей мере 88 тыс. человек, большинство из которых — китайцы, россияне и нигерийцы.

Данные программы приносят карибским странам свыше $579 млн в год. Европейские и американские регуляторы не приветствуют эти программы из-за обхода иммиграционного контроля и роста преступности.

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Юрист предупредила о звонках мошенников от лица налоговиков
Юрист Мурылева-Казак предупредила о звонках мошенников от лица налоговой службы
02 апреля 2024, 02:59

Фото: iStock/ fizkes

Звонки и сообщения якобы от налоговой службы с требованием отправить декларацию по ссылке должны стать сигналом, что это действуют мошенники, рассказала агентству «Прайм» руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак.
Она обратила внимание на то, что по закону инспекторы налоговой общаются к гражданам через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги», отправляют бумажные письма по почте, а также вручают их лично при визите в налоговый орган.

Информирование о налоговых задолженностях через СМС и электронную почту возможно только при условии, что налогоплательщик предоставил в налоговый орган соответствующее согласие в письменной форме. Если он не оформлял такое согласие, то это письмо от мошенников, объяснила адвокат.

В случае подозрительного звонка от имени налогового инспектора она посоветовала уточнить, в какой инспекции он работает. Если собеседник не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, юрист призвала класть трубку. При верном названии номера она рекомендовала также название отдела и попросить представиться. После этого, по ее словам, следует положите трубку, перезвонить в налоговую и выяснить, есть ли такой сотрудник.

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Экономист предупредил россиян о росте доли отказов в ипотеке до 86 %
Экономист Шедько: доля отказов россиянам в ипотеке вырастет в июне до 86 %
02 апреля 2024, 02:25

Фото: iStock/ Jirapong Manustrong

Доля отказов россиянам в ипотеке к июню 2024 года увеличится на 25-30% — до 81-86%, спрогнозировал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько, о чем передает «Газета.Ru».
«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — отметил экономист.

По его оценкам, к концу года этот показатель вернется к отметке в 56%.

При этом специалист заявил, что ситуация с отказами в ипотеке в России не критична. Банки стремятся снизить риски, и это нормально, заявил экономист.

Ранее газета РБК сообщила, что доля отказов россиянам в ипотеке на новостройки и готовое жилье в 2024 году составила в среднем 56%. Такую статистику привело Национальное бюро кредитных историй.

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#кредиты
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Супруги — владельцы ГК «Содружество» стали миллиардерами
Супруги Луценко — владельцы ГК «Содружество» стали долларовыми миллиардерами
01 апреля 2024, 23:45

Фото: iStock/ Stadtratte

Александр и Наталья Луценко, которые владеют агропромышленной группой компаний «Содружество» стали долларовыми миллиардерами, пишет РБК.
Супруги контролируют российские и белорусские активы группы, которые оценены в более чем $2 млрд. Таким образом, состояние каждого из них составило по $1 млрд.

Предприятия «Содружества» в России находятся в Калининградской и Курской областях, они перерабатывают семена масличных культур. Компания также владеет логистической инфраструктурой (несколько морских терминалов, а также железнодорожные и автомобильный), вагонами-зерновозами и занимается фрахтом судов. Кроме того, располагает сетью агрологистических центров.

Forbes отмечает, что это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами.

По его данным, Александр Луценко родился в Восточном Берлине, закончил Минский высшее военное командное училище. Свой бизнес с женой они начали в 1994 году, торгуя кормами и кормовыми добавками. О Наталье почти ничего не известно.

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#завод
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#компании
#активы
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Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд
Bloomberg: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $18,3 млрд
01 апреля 2024, 23:25

Фото: iStock/ Natali_Mis

Суммарное состояние богатейших бизнесменов России за три месяца 2024 года выросло на $18,293 млрд. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Больше всего выросло состояние сооснователя «Еврохима» и СУЭ Андрея Мельниченко — на $5,29 млрд (до $24,1 млрд). На противоположной стороне рейтинга оказался основатель USM Holdings Алишер Усманов, он потерял $2,8 млрд, таким образом его состояние снизилось до $18,3 млрд.

В топ-10 богатейших россиян вошли:

- совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (состояние в 2024 году увеличилось на $768 млн, до $31,8 млрд)

- бенефициар НЛМК Владимир Лисин (выросло на $2,91 млрд, до $26,9 млрд)

- совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон (уменьшилось на $747 млн, до $26,7 млрд)

- совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (выросло на $1,79 млрд, до $26,4 млрд)

- бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (увеличилось на $3,75 млрд, до $24,6 млрд)

- Андрей Мельниченко (выросло на $5,29 млрд, до $24,1 млрд)

- Алишер Усманов (уменьшилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд)

- Михаил Прохоров (увеличилось на $1,38 млрд, до $17,1 млрд)

- основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (выросло на $1,21 млрд, до $13,5 млрд)

По данным мартовского рейтинга китайского исследовательского института Hurun, в России за последний год стало на шесть долларовых миллиардеров больше.

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