США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

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Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В новый санкционный список попала Московская биржа и Национальный клиринговый центр. Последний выполняет роль посредника в сделках с валютой на бирже.
Согласно данным Минфина США, меры российского правительства по привлечению капитала в отношении Мосбиржи увеличивают возможности россиян и граждан других государств «получать прибыль от военной машины Кремля». Уточняется, что ограничения также были введены против страховой компании «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с ТАСС, что «Россия не оставит данные агрессивные действия без ответа».
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Согласно данным Минфина США, меры российского правительства по привлечению капитала в отношении Мосбиржи увеличивают возможности россиян и граждан других государств «получать прибыль от военной машины Кремля». Уточняется, что ограничения также были введены против страховой компании «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с ТАСС, что «Россия не оставит данные агрессивные действия без ответа».
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Екатерина Коршунова