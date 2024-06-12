ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Евросоюз выступил с предложением ввести санкции в отношении судоходной компании России «Совкомфлот», специализирующейся на транспортировке нефти. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.
По данным издания, Евросоюз предлагает внести в санкционный перечень 13 кораблей, которые, как утверждают в Брюсселе, перевозят товары и технологии, используемые РФ для укрепления своей оборонной отрасли, а также нефть и нефтепродукты, продаваемые России с целью развития энергетического сектора.
Для принятия документа необходимо одобрение всех членов ЕС.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Для принятия документа необходимо одобрение всех членов ЕС.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак