Московская область представила свой бизнес во Вьетнаме

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
Во Вьетнаме проходит многоотраслевая бизнес-миссия производителей Подмосковья, в которой принимают участие четыре подмосковные компании: ООО «ГЛОБАЛ ФРОСТ» из Лобни, ООО «СПАЙС ЭКСПЕРТ ПК» и ООО «Ретиноиды» из Балашихи, ООО «Доктор Элис» из Дмитровского округа.В ходе мероприятия состоятся встречи с потенциальными клиентами, на которых обсудят вопросы закупки продукции. Также они пройдут на вьетнамских предприятиях с целью дальнейшего сотрудничества. Благодаря этому покупатели смогут ознакомиться с продукцией из Подмосковья и обсудить условия предстоящих сделок.
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