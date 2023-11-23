Число подмосковных социальных предпринимателей превысило тысячу

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество компаний социальной сферы в Московской области превысило 1 тыс. Подмосковье удерживает лидерство по числу субъектов социального предпринимательства среди регионов России, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания из Подмосковья. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус нужно подтверждать ежегодно. В 2023 году это сделали 672 компании, остальные 329 получили его впервые», – пояснила зампред.Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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