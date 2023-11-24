Посол КНР в РФ Ханьхуэй предложил России помогать продажам китайского автопрома

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Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям российского рынка. В КНР также надеются, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит компаниям продажи и работу в России.
По словам посла, Китай будет способствовать тому, чтобы компании-производители поддерживали сложившийся положительный имидж собственных автомобильных брендов. От России же китайская сторона ожидает поддержки продаж продукции автопрома КНР, заключил Чжан Ханьхуэй.
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