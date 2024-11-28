Мособлдума приняла в целом бюджет Подмосковья на три года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума приняла в целом бюджет Московской области на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Работа над документом велась более месяца, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Было важно правильно расставить приоритеты в главном финансовом документе. Он поступил в думу 25 октября, а 7 ноября состоялись публичные слушания. Общественники и жители региона высказали свои предложения. Бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход. Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их родных», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Помимо этого, будут продолжены модернизация образовательных учреждений, развитие сферы здравоохранения. Доходы бюджета превысят 1,2 трлн. рублей, расходов – 1,25 трлн. рублей.
В ходе третьего чтения принято более 70 поправок от комитетов и депутатов. В итоговом документе также нашли отражение собранные думцами наказы от жителей. В основном речь идёт о строительстве социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник, о благоустройстве территорий.
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Лора Луганская