Мособлдума предложила на федеральном уровне упростить проезд техники для пожаротушения

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Лесные пожары могут быстро распространяться. Важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы тяжеловесная техника могла проехать к месту пожара, нужно оформлять спецразрешение, а здесь важен каждый час», – пояснил на заседании глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет три часа, без учёта времени на разработку проекта организации дорожного движения.
Ранее законодательная инициатива была направлена в правительство России. На неё было получено положительное заключение. Теперь законопроект планируется направить в Госдуму.
Читайте также:
В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
Мособлдума продлила действие льгот по транспортному налогу для участников СВО
Подмосковным предпенсионерам продлили срок действия социальной поддержки
Лора Луганская