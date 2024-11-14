В Московской области поднимут налог на игорный бизнес

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума приняла закон об увеличении ставки налога на игорный бизнес в Подмосковье с 1 января будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Сейчас пределы ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы составляют 3 млн. рублей в месяц. С 1 января 2025 года предельная ставка налога повышается до 10 млн. рублей в месяц», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Налоговые ставки устанавливают субъекты Федерации. В области три таких объекта», – отметила, представляя закон, замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова.
Она добавила, что повышение ставки позволит привлечь в бюджет региона 252 млн. рублей.
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Лора Луганская