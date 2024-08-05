На фестивале в Истре назвали победителя «Сырного чемпионата 2024»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Сыр горгонзола с голубой плесенью под названием «Нежность» признан победителем «Сырного чемпионата 2024». Итоги сырного конкурса подвели на фестивале, который завершился на ферме Олега Сироты в городском округе Истра, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Продукт изготовлен на сыроварне «Сырный Разгуляй». За главный титул победителя боролись около 50 сыроваров, которые представили 150 образцов сыров», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Награждения троек лидеров прошли в каждой из шести конкурсных категорий: «Молодые сыры»; «Полутвёрдые и твёрдые сыры»: «Сыры с мытой корочкой»; «Сыры с голубой и белой плесенью»; «Выдержанные сыры» и «Сыры с вкусовыми наполнителями».
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Подробные результаты конкурса опубликованы на сайте.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Гастрономический «Сырный фестиваль» в девятый раз прошёл в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России, а также ближнего зарубежья.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
На фестивале побывали губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
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Лора Луганская