Фермеры из России и ближнего зарубежья собрались на «Сырном фестивале» в Истре

Фермеры из более чем 50 регионов России и ближнего зарубежья собрались на гастрономическом «Сырном фестивале», который в девятый раз открылся в деревне Дубровское городского округа Истра. Организатором выступило правительство Московской области.
Губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел фестивальную ярмарку, обсудил с фермерами актуальные темы.
Девять лет назад фестиваль в Истре зарождался как сырный. Однако с каждым годом к нему присоединялись и другие производители. В этом году фермеры и ремесленники привезли молочную, мясную, хлебную продукцию, рыбные деликатесы, мёд, квас, сладости. Гости также могут купить сувениры народных художественных промыслов.
Сегодня «Сырный фестиваль» – одно из значимых мероприятий в сфере событийного туризма Подмосковье. Он организован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Нынешний фестиваль собрал 280 фермеров из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и других областей. Всего представлен 51 регион России, а также Белоруссия и Казахстан. Подмосковье представляют почти около 100 сельхозпроизводителей.
На фестивале можно попробовать и купить самые разные сыры. Например, «Блю Крема» – уникальная новинка от «Сыроварни Рубцов» из Сергиева Посада. Для его изготовления создано единственное в России производство. Как рассказал владелец сыроварни Алексей Рубцов, технологию они осваивали самостоятельно.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У гостей фестиваля есть возможность посетить мастер-класс известного белорусского шеф-повара Антона Каленика. Он первым из СНГ сумел войти в гильдию поваров World Master Chefs Society. Антон учился у кулинаров Италии и Франции.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сырный фестиваль» – семейный, поэтому организаторы по традиции подготовили много активностей для детей.
Фестиваль продлится три дня. Для удобства посетителей от железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская» организованы бесплатные автобусы. А для тех, кто едет на фестиваль на своих машинах, подготовлена удобная парковка.
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Девять лет назад фестиваль в Истре зарождался как сырный. Однако с каждым годом к нему присоединялись и другие производители. В этом году фермеры и ремесленники привезли молочную, мясную, хлебную продукцию, рыбные деликатесы, мёд, квас, сладости. Гости также могут купить сувениры народных художественных промыслов.
Сегодня «Сырный фестиваль» – одно из значимых мероприятий в сфере событийного туризма Подмосковье. Он организован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«С самого первого года работы фестиваля очень многие люди хотят на него приехать, чтобы попробовать фермерскую продукцию. Сперва это был сыр, а теперь – огромное количество всего другого, причем, из разных регионов. Жители Московской области, Москвы, приезжая сюда, могут почувствовать какая у нас многогранная страна. Прошло 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго и российских контрсанкций. Помню, многие переживали, боялись, что мы останемся без хамона или пармезана. Но уже через некоторое время у нас начался подъём. Сначала это были большие предприятия, потом стало появляться много фермерских сыроварен. Сейчас их уже больше тысячи в стране. Я много езжу и могу с уверенностью сказать, что сегодня сыр производят во всех регионах», – отметила Лут.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Очень важно, что мы с федеральным Министерством сельского хозяйства имеем насыщенную повестку и по мерам поддержки, и по законодательной деятельности. Фермеры для нас – люди особенные. Мы ими очень дорожим, видим, что они показывают хорошие результаты. С 2014 года фермеры нарастили производство в шесть раз – с 500 тонн до 3 тыс. тонн сыра в год. Сегодня каждый пятый килограмм сыра в стране – из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», – сказал Воробьёв.Он добавил, что фермер Олег Сирота вдохновляет этот фестиваль, который проводится уже в девятый раз. Власти Подмосковья стараются дать фермерам все возможности для продажи своей продукции.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Нынешний фестиваль собрал 280 фермеров из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и других областей. Всего представлен 51 регион России, а также Белоруссия и Казахстан. Подмосковье представляют почти около 100 сельхозпроизводителей.
«Нынешний фестиваль отличается от предыдущих двумя моментами. Прежде всего, мы впервые проведем «Сырный Чемпионат России». К нам приедут судьи из Швейцарии, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, а также НИИ сыроделия, закупщики всех федеральных сетей. Сыровары смогут не только посоревноваться за звание «Сырный Чемпион России 2024», но и выстроить отношения между производителями отрасли. Второе отличие – большое количество твёрдого сыра, в том числе пармезана и его аналогов. Он просто заполонил прилавки. И, конечно, много хамона, что является открытием этого года», – отметил председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На фестивале можно попробовать и купить самые разные сыры. Например, «Блю Крема» – уникальная новинка от «Сыроварни Рубцов» из Сергиева Посада. Для его изготовления создано единственное в России производство. Как рассказал владелец сыроварни Алексей Рубцов, технологию они осваивали самостоятельно.
«Мы начинали в 2020 году и уже не могли поехать на стажировку в Европу. Пришлось изучать технологию по интернету. Решили попробовать сделать сыр с голубой плесенью, которого в России ещё не было. Как видите, получилось. Жирность – 70%, он многим нравится», – сказал Рубцов.Компания из Белорусии «Савушкин продукт» участвует в фестивале во второй раз. Сейчас она привезла почти тонну сыра. Это эксклюзивные новинки и классические сыры под брендом «Брест-Литовск». Желающие могут продегустировать фирменную продукцию компании – крафтовый сыр с вялеными томатами, оливками, прованскими травами, тыквенными семечками и морковью, с гвоздикой и имбирём.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У гостей фестиваля есть возможность посетить мастер-класс известного белорусского шеф-повара Антона Каленика. Он первым из СНГ сумел войти в гильдию поваров World Master Chefs Society. Антон учился у кулинаров Италии и Франции.
«Я всю жизнь готовлю в ресторанах, в отелях, езжу по всему миру с мастер-классами. В этом фестивале участвую впервые. Здесь классно, интересно, все проходит на природе. Такие фестивали обязательно нужны, они помогают людям общаться, открывают границы», – поделился Каленик.Приехал на фестиваль и итальянский сыродел Джулио Дзомпи родом из Вероны. В России он живет уже более 15 лет. В 2018-м Джулио основал в Волоколамске производство «Итальянец в России». Под этим брендом выпускаются мясные деликатесы по аутентичным рецептам. В линейке – более 20 наименований.
«Я здесь уже в пятый или шестой раз. Мне очень нравится. Вижу, что наши товары пользуются спросом. У нас представлена мясная продукция и сыры. Можно попробовать салями, прошутто, вяленое и варёное мясо, мортаделлу, а также сыры, которые мы выдерживаем до 40 месяцев», – рассказал Дзомпи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сырный фестиваль» – семейный, поэтому организаторы по традиции подготовили много активностей для детей.
Фестиваль продлится три дня. Для удобства посетителей от железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская» организованы бесплатные автобусы. А для тех, кто едет на фестиваль на своих машинах, подготовлена удобная парковка.
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Лора Луганская