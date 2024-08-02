«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут приняла участие в закладке первого камня нового завода АО «Истринская сыроварня». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза страны.
«Церемония состоялось в рамках сырного фестиваля, который проходит со 2 по 4 августа под Истрой. Строительство завода планируют начать осенью этого года. Мощность переработки молока составит 120 тонн в сутки», – уточнили в ведомстве.Там добавили, что производственное здание рассчитывают построить за год.
АО «Истринская сыроварня» открылась в деревне Дубровское в 2015 году. За восемь лет завод выпустил более 3,5 млн кг сыра. Как уточнил «Интерфаксу» гендиректор сыроварни Олег Сирота, объём инвестиций в новый проект составит 600 млн рублей.
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