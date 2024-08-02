«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода

В эстонском Минфине оправдались за направление денег из фонда Евросоюза, выделенных на помощь пострадавшим от перехода к нейтральности климата территориям, на мастер-классы по сауне, чемпионаты по диск-гольфу и центр по метанию топоров. Как сообщает ERR, было выделено 340 миллионов евро.