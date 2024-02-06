На новом заводе металлоконструкций в Подольске появится 40 рабочих мест

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Дополнительно 40 рабочих мест появится в городском округе Подольск после запуска нового завода по производству металлоконструкций и оборудования для водоснабжения, сейчас стартовало строительство производства, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 40 млн рублей. Завод площадью более 1000 квадратных метров будет построен на участке 0,8 га. Реализация проекта позволит создать 40 рабочих мест», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.Открыть новый завод планируется в 2025 году, там будут выпускать модульные сооружения для очистных сооружений и водозаборных узлов, конструкции для скважин, резервуары и ёмкости. Инвестор — компания «МАС».
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