Сыроварня в Чехове расширила производство и стала выпускать на 44% больше сыра

Фото: Минсельхозпрод МО
На сыроварне De Famille в городском округе Чехов реализовали инвестпроект по расширению производственной базы. Благодаря этому выпуск мягких сыров увеличился на 44%, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Объём инвестиций в проект – 30 млн рублей. Производственную площадь расширили почти на 1 тысячу квадратных метров. Был построен и оснащён новый склад готовой продукции, появились новые климатические камеры и цеха упаковки продукции. Закуплено отечественное климатическое оборудование. Прирост выпуска мягких сыров составил 44%», – рассказал Мурашов.Сыроварня De Famille предлагает широкий ассортимент сыров с белой благородной плесенью и с мытой корочкой. Помимо этого, каждый желающий может на заказ создать уникальные изделия по заданным характеристикам.
Читайте также:
Подмосковье начинает размещать свои товары на прилавках Саудовской Аравии
В Московской области появится новое предприятие по выпуску лечебного питания
В Московской области реализуют около 280 проектов импортозамещения на четверть триллиона рублей
Лора Луганская