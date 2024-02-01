Предприятие в Красноармейске увеличило производство сухого душа в 20 раз

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В набор «Сухой душ» входит губка с мыльным раствором, два стика с водой, ватные палочки и полотенце.
«Чтобы использовать сухой душ, нужно раскрыть пакет и вынуть всё содержимое, кроме мыльной губки. Влить в пакет воду из двух стиков, закрыть его и вспенить. Потом нанести пену на кожу, растереть и вытереть сухим полотенцем», — объяснил директор производства «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов.
Он добавил, что состав сухого душа несколько раз дорабатывался. Сейчас в набор планируется добавить тальк для ног.
Набор «Сухой душ» от подмосковного производителя будет представлен на форуме «Армия-2024» и, возможно начнёт поставляться на экспорт.Читайте также:
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