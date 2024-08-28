На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Свыше 1,6 тыс. новых рабочих мест будет создано в Долгопрудном благодаря реализации находящихся сейчас в работе инвестиционных проектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Всего у нас сейчас реализуются двадцать два инвестпроекта. Причем это не только новые, но и ранее запущенные, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции составляют почти 11 миллиардов рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», — сказал Владислав Юдин.В частности, до конца года в округе должны завершить строительство логистического комплекса с холодильными камерами. Работы ведутся в рамках первого этапа создания молокоперерабатывающего завода компании «Чистая линия». Там появится 500 рабочих мест. Кроме того, ведётся реконструкция завода по производству лекарств и медицинских материалов компании «Ниопик». На обновлённом производстве откроется более 100 вакансий.
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