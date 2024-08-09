Долгопрудный присоединился к сбору гуманитарной помощи для Курской области

Фото: Михаил Раскин
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области открыли в Московской области активисты движения «Волонтёры Подмосковья», пункт по приёму необходимых курянам вещей и продуктов заработал и в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
«С 8 августа мы и Комплексный молодёжный центр (КМЦ) Долгопрудного присоединились ко всероссийской акции «Доброе дело». Гуманитарную помощь для жителей Курской области можно приносить в КМЦ. Её будут хранить в одном из помещений центра, после этого гуманитарную помощь направят в главный областной пункт сбора в Балашиху», — рассказала руководитель местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Анна Пашкова.В пункте сбора принимают продукты питания с длительным сроком хранения: крупы, консервы, сахар, чай, кофе, конфеты и пр. Нужны также средства личной гигиены: зубные пасты, щётки, мыло, туалетная бумага, шампунь. Кроме того, для детей собирают школьные канцтовары и детское питание. Подробную информацию о работе пункта сбора гуманитарной помощи в Долгопрудном можно получить по телефону +7 (495) 408-49-41.
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