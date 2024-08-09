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Долгопрудный присоединился к сбору гуманитарной помощи для Курской области

09 августа 2024, 12:57
Фото: Михаил Раскин

Фото: Михаил Раскин

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Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области открыли в Московской области активисты движения «Волонтёры Подмосковья», пункт по приёму необходимых курянам вещей и продуктов заработал и в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.


«С 8 августа мы и Комплексный молодёжный центр (КМЦ) Долгопрудного присоединились ко всероссийской акции «Доброе дело». Гуманитарную помощь для жителей Курской области можно приносить в КМЦ. Её будут хранить в одном из помещений центра, после этого гуманитарную помощь направят в главный областной пункт сбора в Балашиху», — рассказала руководитель местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Анна Пашкова.
В пункте сбора принимают продукты питания с длительным сроком хранения: крупы, консервы, сахар, чай, кофе, конфеты и пр. Нужны также средства личной гигиены: зубные пасты, щётки, мыло, туалетная бумага, шампунь. Кроме того, для детей собирают школьные канцтовары и детское питание. Подробную информацию о работе пункта сбора гуманитарной помощи в Долгопрудном можно получить по телефону +7 (495) 408-49-41.

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#долгопрудный
#гуманитарная помощь
#волонтеры
#курская область
Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО
09 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Встречу с участниками специальной военной операции провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, мероприятие состоялось в одном из филиалов госпиталя имени Бурденко, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Мы приезжаем к нашим военнослужащим, чтобы узнать, какие вопросы их волнуют, как мы можем помочь лично им и их семьям», — сказала Ирина Фаевская.
Она уточнила, что в этот раз большинство вопросов касалось выплат, положенных военнослужащим, а также оформления наград и удостоверения ветерана боевых действий.

В пресс-службе омбудсмена отметили, что во встрече приняли участие жители не только Московской области, но и других регионов России. Им тоже будет оказана помощь, так как в Подмосковье налажена эффективная связь со службами по защите прав человека по всей стране.

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#подмосковье
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Истощена и едва ходила: дагестанка вышла из дома и оказалась в заточении на шесть лет
09 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/urzine

Жительница Агульского села Дагестана пропала при загадочных обстоятельствах. Долгое время ее не могли отыскать, однако спустя шесть лет девушка вернулась сама. Ее внешний вид шокировал местных жителей: она была истощена и с трудом передвигалась. Об обстоятельствах исчезновения дагестанки расскажет «Радио 1».

Дагестанские предания


В Агульском районе Дагестана располагается село Амух. Основная часть населения – даргинцы. Именно у этой этнической группы существуют особые предания, связанные с миром мертвых и его посланниками. По мнению этого народа, миры живых и мертвых сосуществуют вместе. Чтобы переместиться в последний, человеку нужно побороть свой страх, что удается далеко не всем.

На Кавказе также существуют поверья о пещерах, в которые люди не должны заходить, так как там они могут лишиться рассудка. Некоторые считают, что это деяние джиннов или бесов, другие же полагают, что это запретное место, принадлежащее миру мертвых.


Пропажа девушки из Дагестана


Фото: iStock/Quang Ho

Загадочное исчезновение даргинки из села Амух произошло в 1980 году. Муминат вышла из дома на рассвете и больше ее никто не видел. Девушку искали несколько недель, но безрезультатно. Близкие потеряли надежду когда-либо увидеть родственницу и смирились с потерей. Однако через шесть лет девушка вернулась в село сама.

Истощенная, бледная и едва стоявшая на ногах девушка шокировала местных жителей. Даргинцы напоили, накормили и обогрели несчастную. Позже она рассказала, что спустилась в одну из местных пещер. Подробности своего путешествия девушка не вспомнила, но сообщила, что все это время стремилась найти выход.

Результаты обследования


После осмотра девушки выяснилось, что она действительно длительное время находилась вдали от солнечного света, ее организм был обезвожен и истощен. Однако поверить в то, что даргинка действительно находилась в пещере, очень сложно. Местные жители расспрашивали девушку о том, чем она питалась на протяжении шести лет и как ей удалось выжить, однако делиться подробностями дагестанка не стала.

Со временем в Амухе стали ходить легенды о пещере, в которой бродила девушка. Однако те, кто не верит в потусторонние миры, предполагали, что девушку где-то удерживали силой, а потом запретили рассказывать правду.

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#дагестан
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Суд освободил из колонии экс-подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
09 августа 2024, 12:45

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд освободил из тюрьмы экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглобина, которого осудили на 4,5 года за хищения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Игорь Дюкин.
Отмечается, что Оглоблина освободили от тюремного заключения ещё в марте этого года за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Суд заменил оставшийся срок в колонии на исправительные работы.

Напомним, что Оглоблина осудили в феврале 2022 года за хищения. По версии следствия, он получил взятку от гендиректора телефонного завода «Телта» в Пермском крае Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришинов в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года.

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#суд
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#вс рф
#взятка
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На фестивале «Подмосковье БЕЗ границ» показали средства реабилитации инвалидов
09 августа 2024, 12:40

Фото: пресс-служба подмосковной общественной организации инвалидов «Колесница»

Выставку российских технических средств реабилитации инвалидов провели в рамках второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», который состоялся 8 августа в городе Пушкино, сообщает пресс-служба областной общественной организации инвалидов «Колесница».
«На выставке можно было осмотреть и опробовать технические средства реабилитации инвалидов, которые производят отечественные компании. На стендах были представлены различные тренажёры, коляски с вертикализатором, электроскутеры и прочая инновационная техника», — отмечается в сообщении.
В рамках выставки были представлены также адаптированные для инвалидов-колясочников автомобили и прицеп для турпоездок формата «дом на колёсах».

Участие в фестивале приняли инвалиды-колясочники из Московской области, других регионов России и из Беларуси, а также члены подмосковного клуба «Активное долголетие». Программа мероприятия включала в себя различные спортивные состязания, историческое фехтование на колясках, мастер-классы, выставка работ художников с инвалидностью и концерт. Кроме того, на фестивале работала общественная приёмная ряда госорганизаций, а также депутатов Госдумы и членов Общественной палаты Московской области.

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Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников из нескольких регионов России
#инвалиды
#фестиваль
#реабилитация
#техника
#пушкино
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«Надежда есть»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся солнечные дни
Синоптик Шувалов: суббота в Москве будет по-настоящему летней
09 августа 2024, 12:15

Фото: iStock/alan64

В Москве и Московской области практически всю неделю небо затянуто тучами. Жители столицы и региона волнуются, что лето уступило место прохладной осенней поре. Но так ли это?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепла и солнца в Москве и Подмосковье придется ждать с трепетом, однако надежда есть.
«Тепло, на самом деле, только в моем голосе и в прогнозе на субботу. Суббота будут теплой, солнечной, без дождей. С вероятность 80-90% дождя не будет. Температура поднимется до 25 градусов. Но уже к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона, и в ночь на воскресенье пойдет дождь. Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье - это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура 18-20 градусов», — сообщил синоптик.

Он добавил, что такая же прохладная погода будет и в начале следующей недели.

«17-20 градусов — это все, на что можно рассчитывать. Первые три дня точно. Поэтому нужно по максимуму провести завтрашний субботний день, ведь ждать следующего солнечного дня придется еще неделю», — поделился эксперт.

Однако надежда на то, что лето продолжится и еще порадует нас солнечными днями, есть.

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В Химках в честь Дня города проведут более 400 мероприятий
09 августа 2024, 11:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 400 мероприятий организуют в Химках ко Дню города, в этом году дата юбилейная — муниципалитету исполняется 85 лет, поэтому праздничная программа началась заранее — уже в августе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для жителей и гостей города подготовили различные мероприятия. Традиционно задействуем наши парки и скверы, общественные пространства. Мероприятия будут не только развлекательными, но и познавательными: все желающие смогут ознакомиться с историей города, узнать больше о выдающихся химчанах, расширить кругозор», —отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Главной площадкой празднования дня рождения Химок станет парк Толстого. Здесь состоятся фестивали, мастер-классы, исторические реконструкции, конкурсы, анимационные программы для малышей и ярмарка. Запланирован также ряд спортивных мероприятий, а центральным зрелищным событием праздника станет большой гала-концерт звёзд российской эстрады на сцене спорткомплекса «Родина». Кроме того, в четь Дня Химок проводятся различные выставки.

Традиционно День города в Химках отмечают в первую субботу сентября. В этом году праздник приходится на 7 число.

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В школах Химок провели проверку безопасности
#химки
#праздник
#мероприятия
#день города
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Школы и детсады в Пущине прошли проверку готовности к новому учебному году
09 августа 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Проверку готовности образовательных учреждений к началу учебного года провела в Пущине межведомственная комиссия, о её ходе и результатах рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Комиссия проверила безопасность образовательных учреждений, их санитарное состояние, соблюдение мер противопожарной, а также дорожной и информационной безопасности, охрану труда, антитеррористическую защищённость, оснащение классов и кабинетов необходимым оборудованием и материалами, а также документацию», — говорится в сообщении.
По итогам проверки все учреждения были приняты. Был также дан ряд рекомендаций, которые выполнят в ближайшие дни.

Отмечается, что проверка проводилась в школах, детских садах, центре дополнительного образования «Развитие» и образовательном центре «БиоТех-Пущино». В состав комиссии вошли сотрудники окружного Комитета образования, представители надзорных ведомств и руководство образовательных учреждений.

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#комиссия
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Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно
Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно
09 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Pinkypills

Мобильная связь и интернет в Курской области доступны бесплатно, сообщает Минцифры РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. В регионе ввели режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию Курской области вражеских сил.

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе» — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что было уничтожено три лодки. С одной из них диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе.

До этого военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.

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В Подмосковье оптимизировали оформление субсидии на оплату ЖКУ
09 августа 2024, 10:38

Фото: iStock/Chagin

Оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на подмосковном госпортале стало удобнее благодаря подключению сервиса предпроверки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Сервис предповерки поможет избежать отказов из-за дублирования заявлений, отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.

«Теперь если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили её проактивно, система пришлет об этом информацию. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», — пояснила Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформление субсидий на оплату ЖКУ является одной из самых востребованных онлайн-услуг в Московской области. С начала текущего года этой услугой воспользовались уже более 74 тысяч раз.

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