Долгопрудненские врачи вернули возможность ходить упавшему с высоты пациенту

Купальный сезон продолжается, а в Южных регионах он продлится до конца сентября. Случаи, когда люди заражаются кишечными инфекциями после купания, не единичны, поэтому возникает вопрос: как обезопасить себя, не лишив приятной возможности охладиться на курортах?