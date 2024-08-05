Долгопрудненские врачи вернули возможность ходить упавшему с высоты пациенту

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Врачи Долгопрудненской больницы вылечили мужчину со множественными переломами после падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
46-летний мужчина поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытый перелом крестца с разрывом, а также перелом костей с обеих сторон. Травмы мужчина получил, упав с пятиметровой высоты.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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«После стабилизации состояния пациента мы провели ему операцию. Зафиксировали крестцово-подвздошное сочленение специальными винтами и соединили кости таза стержневым аппаратом наружной фиксации. Операция прошла успешно, уже через шесть недель пациент снова смог ходить самостоятельно», – рассказал заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное наблюдение у травматолога по месту жительства. Накануне выписки ортопеды сняли ему аппарат наружной фиксации.
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Лора Луганская