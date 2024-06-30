На Украине раскритиковали отказ МВФ списать долги страны

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Киевский экономист Алексей Кущ выразил в социальной сети Х возмущение отказом Международного валютного фонда( МВФ) списать долг Украины.
Кущ возмутился тем, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять все без исключения свои обязательства. Он напомнил, что 30% долга Ганы будет списано в этом году.
Экономист подчеркнул, что Министерство финансов Украины «упустило историческое окно возможностей» для списания долга в 2022 году.
До этого глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины перед организацией.
Ранее Кущ заявлял о коллапсе экономического развития Украины. По его словам, три кита, которые служили опорой страны, оказались бумажными и сгорели.
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«Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества», – заявил он.
Экономист подчеркнул, что Министерство финансов Украины «упустило историческое окно возможностей» для списания долга в 2022 году.
До этого глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины перед организацией.
Ранее Кущ заявлял о коллапсе экономического развития Украины. По его словам, три кита, которые служили опорой страны, оказались бумажными и сгорели.
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Александр Климов