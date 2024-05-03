Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы

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Индонезия и Саудовская Аравия не поддержали конфискацию российских активов. Они попросили Евросоюз не изымать активы, пишет издание Financial Times.
Несколько государств не поддержали использование заблокированных средств России, поскольку опасаются за будущее собственных резервов, хранящихся в западных странах. В частности, беспокойство выразили глава Минфина Саудовской Аравии Махаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати.
Также конфискации российских замороженных активов опасаются в самом Евросоюзе и в странах G7. Профессор права и экономики парижской школы бизнеса HEC Армин Штайнбах заявил, что изъятие российских средств юридически неразумно.
А профессор Королевского колледжа Лондона Филипп Уэбб заявил, что любой план использования активов станет проверкой правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одно государство не может быть привлечено к ответственности судом другой страны.
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Также конфискации российских замороженных активов опасаются в самом Евросоюзе и в странах G7. Профессор права и экономики парижской школы бизнеса HEC Армин Штайнбах заявил, что изъятие российских средств юридически неразумно.
А профессор Королевского колледжа Лондона Филипп Уэбб заявил, что любой план использования активов станет проверкой правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одно государство не может быть привлечено к ответственности судом другой страны.
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Анастасия Чинкова