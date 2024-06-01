В МВФ заявили о скором принятии решения о новом транше для Украины

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Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Уточняется, что обсуждение очередного транша произошло в конце прошлого месяца в Варшаве. Сотрудники МВФ и киевские власти достигли предварительного соглашения по четвертому обзору механизма расширенного кредитования.
В МВФ уверены, что в настоящее время Украина выполнила поставленные организацией цели. По мнению организации, украинская экономика показала устойчивый рост до I квартала текущего года.
Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В МВФ уверены, что в настоящее время Украина выполнила поставленные организацией цели. По мнению организации, украинская экономика показала устойчивый рост до I квартала текущего года.
Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова