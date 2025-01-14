На высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ «Дубна» создадут 1 тыс. рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резиденты особой экономической зоны «Дубна» в 2025 году планируют создать около 1 тыс. рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
Планы управляющей компании ОЭЗ «Дубна» связаны с завершением строительства инфраструктуры четвёртой очереди левобережной площадки, открытием новых заводов, началом проектных работ на присоединённой территории площадью 56 га, а также с привлечением крупных наукоёмких компаний. В наступившем году резиденты ОЭЗ намерены запустить в эксплуатацию на двух площадках семь новых современных заводов и научно-производственных комплексов.
По данным министерства, всего в 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» рассчитывает привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать около 1 тыс. рабочих мест.
По предварительным прогнозам, инвестиции всех резидентов технико-внедренческой зоны за 2025 год составят около 9 млрд рублей, выручка от продажи собственной продукции превысит 70 млрд рублей, а отчисления в бюджеты разных уровней составят более 10 млрд рублей.
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«Так, компания НЦСД достраивает высокотехнологичный центр обработки данных площадью 18,5 тыс. кв. м. Завод площадью свыше 8 тыс. «квадратов» по производству лекарств откроет компания «Аргументум Фарма». Пять инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают разрешения на ввод в эксплуатацию, столько же — разрешения на строительство», — рассказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
По данным министерства, всего в 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» рассчитывает привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать около 1 тыс. рабочих мест.
По предварительным прогнозам, инвестиции всех резидентов технико-внедренческой зоны за 2025 год составят около 9 млрд рублей, выручка от продажи собственной продукции превысит 70 млрд рублей, а отчисления в бюджеты разных уровней составят более 10 млрд рублей.
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Лора Луганская