Подмосковье заняло первое место в России по производству йогурта

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область является лидером России по объёму выпуска йогурта, за одиннадцать месяцев текущего года на подмосковных производствах было изготовлено более 340 тысяч тонн этой продукции, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За 11 месяцев 2024 года в Московской области произвели 340,6 тыс. тонн различных йогуртов. Доля Подмосковья от всех йогуртов, произведённых в Центральном федеральном округе, составляет 72%, а от общероссийского объёма — 46%, что делает Московскую область лидером страны по производству йогурта», — говорится в сообщении.Крупнейшими подмосковными производителями йогурта являются Озерецкий молочный комбинат, компания «Эрманн», фермерское хозяйство Олега Сироты, ООО «Коломенское» и АО «Эйч энд Эн».
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