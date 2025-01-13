Две подмосковные организации стали призёрами конкурса трудоустройства молодёжи

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Министерство труда и социальной защиты провело Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, две организации Московской области были признаны лучшими в своих номинациях.
«Второе место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» заняло общество с ограниченной ответственностью «АШАН» с практикой «Ключ к карьере: кампус талантов АШАН». Третье место в той же номинации заняло муниципальное бюджетное учреждение Щёлкова по работе с молодёжью «Комплексный досуговый центр «Навигатор» с практикой «Трудовая бригада городского округа Щёлково», – говорится в сообщении.Всего на конкурс было подано 780 заявок от организаций из 77 субъектов Федерации. Члены экспертного совета отобрали и оценили 699 заявок. По итогам финального этапа конкурса победителями названы 79 организаций из 40 регионов.
В конкурсе участвовали организации из различных сфер экономики. Это федеральные органы государственной власти, органы государственной власти регионов, местного самоуправления, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации.
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