«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000

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Российские военные во второй раз применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 и вызвали резонанс среди западных СМИ. Какими характеристиками обладает оружие и чем оно пугает США – в материале «Радио 1».
Завод в Нижегородской области и работа в три сменыПо данным Министерства обороны Российской Федерации, производство ФАБ-3000 налажено на заводе в Нижегородской области, в рамках которого были проведены реконструкции и модернизация производственный площадей.
Большинство подразделений оборонного предприятия сейчас функционируют круглосуточно, сотрудники работают по трехсменному графику. За два года число рабочих увеличилось на 1,1 человек. В государственном ведомстве подчеркнули, что за этот период предприятие повысило тарифные ставки и оклады, а также изменило систему бонусов. В связи с этим заработная плата рабочих выросла в среднем на 20%.
Что известно о FAB-3000ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба, разработанная в советское время, на сегодняшний день представляет собой одно из самых разрушительных авиационных средств поражения. ФАБ-3000 предназначена для разрушения конструкций различных типов, укрытий (в том числе бетонных) и укрепленных промышленных объектов. Бомба весит около трех тонн, взрывчатое вещество весит почти половину (около 1400 килограммов). В связи с этим ее запуск происходит с высоты до 16 километров, а скорость полета составляет 1200 километров в час.
Фугасная бомба ФАБ-3000 была принята на вооружение после Великой Отечественной войны с боекомплектом в 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов.
«При взрыве ФАБ-3000М остаются полностью разрушенные сооружения в круге диаметром около 35 метров. Носитель ФАБ-3000 и ФАБ-5000 — дальний бомбардировщик Ту-22М3», сообщается в еженедельнике Минобороны «Звезда»
Планы российских Воздушно-космических сил по использованию фугасных бомб ФАБ-3000 и ФАБ-5000М стали известны в сентябре 2022 года. Было отмечено, что пятитонная авиабомба может быть сброшена в высоты 15 тысяч метров в час при скорости полета 1200 километров в час.
Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео
Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что ФАБ–3000 очень эффективна и помогает российским военным восстанавливать затронутые регионе. Он высказал мнение американских журналистов о том, что именно планирующие бомбы помешали успеху контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Западе считают, что украинская армия плохо оснащена, чтобы справиться с российскими планируемыми бомбардировками. Украинское командование считает, что единственным ответом на них может быть военная авиация.
В России для ФАБ-3000 прогнозируется конец пехоты ВСУ
Тем временем военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил мощь российской авиабомбы и возможные последствия ее применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, ФАБ-3000 может стать концом пехоты ВСУ.
«Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует», – заявил собеседник.
При этом он отметил, что фугасная трехтомная авиабомба может преодолевать всевозможные препятствия. В том числе Фаб-3000 способен разрушать бетонные конструкции, закопанные глубоко в землю.
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Александр Климов