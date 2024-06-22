Медведев завёл телеграм-канал на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке. В шутку он сравнил его с мощной российской авиабомбой ФАБ-3000.
Об этом политик написал в своём основном канале, который он продолжает вести на русском языке, снабдив ссылкой на новый аккаунт, а также в социальной сети X (бывший Twitter).
Первым постом в новом канале заместителя председателя Совбеза стало стилизованное изображение президента США Джозефа Байдена, на котором его лицо частично изображено в виде черепа, а на шее висит галстук из костей. Следом в англоязычном телеграм-канале Медведев опубликовал пост о неприемлемости для России переговоров по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. На 22 июня новый телеграм-канал Медведева насчитывает более 7,2 тысячи подписчиков.
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«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!», — написал Медведев.
Первым постом в новом канале заместителя председателя Совбеза стало стилизованное изображение президента США Джозефа Байдена, на котором его лицо частично изображено в виде черепа, а на шее висит галстук из костей. Следом в англоязычном телеграм-канале Медведев опубликовал пост о неприемлемости для России переговоров по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. На 22 июня новый телеграм-канал Медведева насчитывает более 7,2 тысячи подписчиков.
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Александр Бойцов