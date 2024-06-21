Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео

Фото: iStock/Kamila Kozioł
Российские военные применили второй раз фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом информирует Telegram-канал «Изнанка».
Кадры были сделаны в населенном пункте Липцы Харьковской области. В сообщении указано, что удар был нанесен по расположению третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Были ликвидированы до 70 солдат Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что российская армия впервые ударила по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
ВКС России нанесли удары по объектам энергетики и ВПК Украины
Ранее сообщалось, что российская армия впервые ударила по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
ВКС России нанесли удары по объектам энергетики и ВПК Украины
Дарья Осипова