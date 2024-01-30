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Набиуллина: Многие страны ищут альтернативу SWIFT из-за её рискованности

30 января 2024, 09:27
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Устоявшаяся система международных платежей SWIFT стала довольно рискованной. Именно поэтому многие страны сейчас задумываются над поиском альтернативы для неё.

Об этом в разговоре с РИА Новости заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, в настоящее время поиск собственных вариантов трансграничных механизмов платежей становится всё более актуальным. Это вполне логично, когда бизнес заинтересован в развитии международных экономических, торговых и финансовых отношений, а сложившаяся система становится рискованной, пояснила глава ЦБ РФ.

Некоторое время назад SWIFT была главной системой для обработки международных платежей и через неё проходили почти все банковские транзакции в мире. Однако в 2014 году, когда Запад впервые пригрозил отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России, например, появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В середине января наступившего года Набиуллина сообщала, что в настоящее время к российской системе подключились уже 159 участников из 20 стран мира.

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#цб рф
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Набиуллина: В России средний срок ипотечного кредита вырос до 25 лет
30 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Diy13

Средние сроки ипотечного кредитования в России выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет в настоящее время. Стоит учитывать, что бум на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности.
В беседе с РИА Новости председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что именно поэтому Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки. Глава ЦБ РФ также призвала не смешивать понятия доступности жилья и доступности кредита. Например, если процентные ставки низкие, но человек вынужден брать большой объем кредита, так как в результате льготных программ выросли цены, то это не будет означать повышение доступности жилья, пояснила Набиуллина.

Достичь массовой доступности жилья могут помочь несколько факторов, отметила глава Центробанка. Во-первых, доходы населения должны расти быстрее, чем цены на недвижимость. Также должна повышаться эффективность строительства, снижаться издержки. Также очень важно, чтобы были умеренные процентные ставки по кредитам, даже без льготных ипотечных программ, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина
Набиуллина: рост мировой экономики замедляется, но рецессии удалось избежать
30 января 2024, 03:07

Фото: сайт Кремля

Темпы роста мировой экономики замедляются, однако вероятность «жесткой посадки» снизилась, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.
«Отмечается замедление темпов роста мировой экономики. Тем не менее, удалось избежать „жесткой посадки“, и вероятность этого сценария в текущем году стала ниже, чем в предыдущем», — подчеркнула Набиуллина.
По ее мнению, глобальной рецессии удалось избежать.

«Да, я думаю, многие обращают внимание на этот аспект. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост», — добавила она.
Вероятность глобальной рецессии была одной из наиболее обсуждаемых тем в прошлом году, особенно в свете энергетического кризиса и замедления экономического роста Китая. Глобальная рецессия определяется продолжительным (более двух кварталов) снижением ВВП, сопровождающимся замедлением промышленного производства и торговли. С момента Второй мировой войны произошло четыре глобальные рецессии: в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.

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#ввп
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ФНС штрафует россиян за получение арендных платежей на иностранные счета
29 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto/blinow61

ФНС расценивает получение арендных платежей за иностранную недвижимость на зарубежные счета как незаконные валютные операции.
Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на постановление столичного управления ФНС о назначении штрафа. В постановлении сказано, что российский резидент, который в Германии имеет шесть коммерческих помещений, заключил арендные соглашения с немецкими фирмами.

Плату за помещения ему переводили на иностранный валютный счет. Налоговая такую деятельность лица посчитала предпринимательской, потому что она направлена на систематическое получение прибыли. А получение арендных платежей ведомство посчитало незаконным, так как средства приходили не в банк РФ.

Сообщается, что россиянин был зарегистрирован в качестве ИП и по этой причине был юридическим лицом. ФНС выписала россиянину штраф в размере 30% от общей суммы операции.

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#фнс
#налоги
#новости
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В Клину проведут выставку-продажу мёда с местной пасеки
29 января 2024, 12:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выставка-продажа мёда и другой продукции пчеловодства, произведённой в фермерском хозяйстве «Золино», состоится в доме культуры «Майдановский» в Клину в субботу, 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области.
«Выставка-продажа пройдёт после показа комедийного спектакля «Беспокойной вам ночи». Желающие смогут приобрести мёд в банках и сотах, медовые настойки, мыло с воском и натуральные восковые свечи», — отмечается в сообщении.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Золино» расположено на территории бывшей усадьбы Золино-Никольское. В настоящее время на пасеке хозяйства около ста ульев. Основные медоносы — малина, липа, иван-чай и донник.

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#клин
#мёд
#продажа
#минсельхозпрод мо
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Золотодобытчик, который решил уйти из РФ, поменял основного акционера
Госфонд из Омана MDI стал основным акционером Polymetal
29 января 2024, 11:39

Фото: istockphoto/chuanchai

Компания ICT вышла из капитала производителя серебра в РФ — Polymetal International.
Покупателем 23,9% акций стал оманский госфонд MDI. По итогу сделки ICT Holding продал всю свою долю в «Полиметалле». В компании сообщили о поддержке новым акционером стратегии «Полиметалла», который летом 2023 года сообщил о планах уйти из России.

Исполнительный директор Polymetal International Виталий Несис заявил, что речь идет о снижении рисков для бизнеса через продажу российских активов и дальнейшем развитии производства в Казахстане и в Центрально-Азиатском регионе.

Polymetal International является крупнейшим в России производителем серебра и одним из основных золотодобытчиков. В мае прошлого года российская структура компании «АО «Полиметалл» оказалась под санкциями США. Затем её перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан. Решение уйти из РФ явилось вынужденной мерой, которая связана с рисками для всей группы Polymetal.

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#завод
#серебро
#новости
#акции
#россия
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В США предрекли обрушение экономики страны из-за большого госдолга
Глава JPMorgan Даймон: экономика США из-за госдолга движется к обрыву
28 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Lazy_Bear

Экономика США движется к обрыву из-за большого госдолга. Об этом сообщил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон.
По его словам, экономика США рухнет примерно через 10 лет. Это довольно долгий срок, однако страна идёт к нему быстро, со скоростью 60 миль в час, подчеркнул глава банка.

Ранее экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что государственная задолженность США является самым предсказуемым кризисом за всю историю страны. Даймон полностью согласился с этим высказыванием.

Ранее, 25 января, агентство Bloomberg приводило статистику, согласно которой экономика США выросла на 3,3% по сравнению с показателями 2022 года.

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#сша
#экономика
#банк
#долги
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Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты
28 января 2024, 11:56

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В РФ будут проиндексированы маткапитал и другие соцвыплаты.
Соответствующий закон вступит в силу с 1 февраля. О предстоящих изменениях в телеграм-канале парламента сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка. И 833 тысячи рублей - на второго». Помимо этого на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций»,-сообщил Володин.
Он отметил, что приоритетом государства является в полной мере обеспечивать соцобязательства. По словам Володина, требуемые средства предусмотрели в федеральном бюджете.

Ранее сообщалось, что отцам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставляться соцгарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на специальности, которые востребованы на рынке труда. Об этом «Ленте.ру» рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

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#материнский капитал
#общество
#экономика
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Трамп после выборов обещал ввести пошлины на импорт из Китая
28 января 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Бывший президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками возможность введения 60% пошлин на импорт китайских товаров, если его переизберут.
Газета Washington Post, ссылаясь на источники пишет, что, по данным газеты, бывший президент США изучает варианты осуществления масштабной экономической атаки на Китай, если вернётся в Белый дом. По мнению издания, это может привести к «глобальной торговой войне».

«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт», - сказано в журналистском материале.
Газета, ссылаясь на экономистов, сообщает, что все эти варианты приведут к сбоям и в американской, и в мировой экономике, которые могут превзойти последствия торговых войн первого срока Трампа. Известно, что представитель предвыборного штаба Дональда Трампа не ответил на запрос издания.

Ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден, выступая на предвыборном ужине в Южной Каролине, критиковал и высмеивал своего предшественника Дональда Трампа. Байден назвал экс-президента США неудачником. Своё выступление политик выстроил на контрасте между достижениями своего президентства и просчетами бывшего лидера страны, сообщает Politico.

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#сша
#китай
#экономика
#товары
#новости
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В США отметили ошибку, увеличившую уязвимость европейской энергосистемы
Bloomberg: Европа увеличила уязвимость своей энергосистемы, выбрав газ из США
28 января 2024, 05:57

Фото: iStock/alfexe

Заменив российское топливо на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой, считают эксперты агентства Bloomberg.
Агентство отмечает, что США за короткий промежуток времени взяли на себя значительную долю поставок газа в Европу, став вторыми по их объемам после Норвегии.

«Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Преимущество для Европы — разнообразие поставщиков из США. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем», — полагает Айра Джозеф, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Речь идет о недавнем решении Белого дома приостановить рассмотрение новых лицензий на экспорт СПГ из-за проблемы изменения климата. Как пишет Bloomberg, после начала конфликта на Украине администрация президента США Джо Байдена взяла на себя обязательство перед ЕС по оперативному рассмотрению лицензий.

Журналисты агентства отмечают, что взятая Вашингтоном пауза грозит отсрочкой или даже срывом ряда крупных проектов, которые должны были появиться на рынке ближе к концу 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа. Такие данные привелись в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.

Напомним, что в начале ноября США ввели ограничения в отношении ряда структур, связанных с проектом «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт сообщал, что такое решение обусловлено намерением уничтожить российский проект.

Россия готова продолжать поставки газа в Европу после истечения в нынешнем году срока действия контракта на транзит голубого топлива через Украину. Однако пока совершенно не видно каких-либо попыток обсуждать этот вопрос, заявил заместитель премьер-министра РФ Александр Новак, выступая перед представителями СМИ на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

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#европа
#газ
#сша
#россия
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